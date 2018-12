El Gospel toma la madrileña plaza de Colón anticipando un festival dedicado a los coros navideños

La XXIV edición del Festival 'Los Grandes del Gospel' comenzará el próximo 5 de diciembre en el Centro Cultural de la Villa del Teatro Fernán Gómez. Los niños fueron también los protagonistas de esta jornada en la que la música y las voces de todos deslumbraron al público.

Madrid celebró este domingo 2 de diciembre la fiesta “Oh Madrid Happy Day” para dar el pistoletazo de salida a la XXIV edición del Festival ‘Los Grandes del Gospel’ que comenzará el próximo 5 de diciembre en el Centro Cultural de la Villa del Teatro Fernán Gómez.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el director artístico del festival, Luis Manjarrés, consideró que “Los Grandes del Gospel” se ha convertido ya en “una cita en la Navidad en Madrid desde hace muchos años”. “Las entradas se agotan en todas las ediciones, por ello este año hacemos tres conciertos más que el año pasado”, indicó Manjarrés.

En el evento ‘Oh Madrid Happy Day’ participaron uno de los coros más importantes del panorama nacional ‘All4Gospel’ y más de 500 integrantes de coros amateurs y profesionales de la Comunidad de Madrid y alrededores.

Reunidos en la Plaza de Colón, los visitantes asistieron a una máster class y a una actuación, al aire libre y gratuita, donde bajo la dirección del coro citado anteriormente, cantaron la emblemática canción ‘Oh Happy Day’.

“Para esta ocasión queríamos hacer algo especial y nos parecía una bonita forma de empezar un festival cantando la canción que es el himno del Gospel”, hmanifestó Patrick Lambot, cantante de All4Gospel Choir, quien además consideró que “el Gospel es la esencia de la música”. “Lo que más me gusta es la forma de cantar, que más que técnica se canta de entraña, se canta de forma natural”, señaló el artista.

Los niños fueron también los protagonistas de esta jornada en la que la música y las voces de todos deslumbraron al público. Para los asistentes, este acto se les ha quedó “corto” y aunque les hubiera gustado escuchar “más canciones”, esta experiencia les ha parecido “maravillosa” porque, a su juicio, el “arte y la música une a la gente” y “alimenta el alma”.

Además de esta actuación, desde el 5 hasta el 16 de diciembre se darán cita en el Teatro Fernán Gómez de Madrid distintos coros estadounidenses como Chicago Mass Choir, Joshua Nelson & The New York Gospel Project, Gospel for Kids, All4Gospel, Charleston Gospel Voices y The South Carolina Gospel Chorale.