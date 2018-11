Pablo Alborán: “No estoy pendiente de las cifras de ventas de mis discos”

Prometo (Warner Music) fue el álbum más vendido de 2017 y acaba de ser certificado como quíntuple Disco de Platino. A su correspondiente gira de presentación -que aún tiene dos fechas ya agotadas con el regreso del tour por tercera vez al WiZink Center y el Palau Sant Jordi en diciembre- han asistido más de 600.000 personas durante este 2018. Unas cifras que abruman a Pablo Alborán (Málaga, 1989) pero no le hacen perder la perspectiva.

“Las cifras son muy fuertes, pero no estoy pendiente de ellas, estoy a otras cosas”, asegura a el malagueño, para luego añadir: “Mi parte infantil y pasional sigue intacta y quiero que siga así. Yo estoy aquí para poder subirme al escenario y vivir de esto. Dan igual las cifras, pero obviamente las cifras son importantes, hay que valorarlas y hay que pelear por cosas así”.

De esta manera, considera “una pasada” haber vendido más de 200.000 copias de Prometo en el momento actual, algo que según recalca, él no tenía controlado: “Sé lo que vendimos la primera y la segunda semana, pero a partir de ahí me centré en mi gira. Cuando me lo dijeron no lo sabía. Y me dieron el típico marquito con los discos, que parece que se había quedado anticuado, pero me alegro de que no sea así. Es un reconocimiento maravilloso para todo el equipo”.

Aunque no esté pendiente de ellas en el día a día, precisamente para celebrar estas envidiables cifras, llega ahora a las tiendas la reedición especial de Prometo, que incluye los temas originales, sus duetos con Alejandro Sanz, Carminho y Piso 21, la nueva versión de Tu refugio y un segundo CD con nuevas grabaciones acústicas.

Esta reedición cuenta también con un Blu-Ray (o dos DVDs) con su concierto en el Estadio Olímpico de La Cartuja de Sevilla, más la filmación de los nuevos temas acústicos, un documental sobre los entresijos de la gira y todos los videoclips editados de la era Prometo.