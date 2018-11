Chloé Bird: “A veces en la música priman más los seguidores que el talento, vivimos en el mundo del humo”

Chloé Bird es compositora e intérprete. Estudió en el Conservatorio Profesional de Música Hermanos Berzosa de Cáceres y se encuentra en plena explosión de éxito. Como muchos artistas en la era que vivimos, se dio a conocer gracias al portal de YouTube, al que empezó subiendo vídeos de versiones al piano y la guitarra.

Hoy en día ofrece conciertos por toda España y llena salas tan emblemáticas como la Siroco o la Galileo Galilei de Madrid. Ahora se encuentra inmersa en una gira de presentación de su último disco ‘The light in between’, que surge como la lógica evolución de su anterior álbum, ‘The darkest corners of my soul’. La artista cacereña cuenta a OKDIARIO su experiencia en la industria musical:

Pregunta: ¿Cómo empezó tu relación con la música?

Respuesta: Empecé a tocar el piano cuando tenía 5 años aunque he crecido en un ambiente muy musical y la música siempre ha formado parte de mi vida y de mi familia. Con 5 años empecé, por decirlo de alguna manera, de manera más seria y con siete ya entré en el conservatorio. Empecé a estudiar piano y terminé el grado profesional con 17 años. Hasta ahí llegó mi bagaje con la música clásica. En aquel entonces no me planteaba dedicarme profesionalmente a ello. Era mi sueño secreto y nadie podía saberlo porque hay que hacer ‘algo de provecho en la vida’. Más tarde, de carambola porque cambié muchísimas veces de opinión, acabé estudiando Arte Dramático por probar aunque nunca me había interesado especialmente por el teatro ni por la interpretación.

Fue estudiando Arte Dramático cuando me di cuenta de que tenía mucho que ver con la música. Subirse a un escenario de alguna manera comunicar e interpretar y crear esa conexión con el espectador. Ese año me di cuenta de que lo que realmente siempre había querido hacer, aunque lo hubiese negado, era dedicarme a la música. Y empecé a subir vídeos a youtube de covers sin mucho afán de nada. Ni siquiera se lo decía a la gente. Solo los subía para quitarme ese gusanillo y gracias a esos vídeos conseguí mi primer trabajo profesional relacionado con la música.

P: ¿Conseguiste tu primer trabajo como músico gracias a Youtube?

R: Fue muy surrealista. Subí a youtube una cover de ‘Somebody that I used to know’ de Gotye cuando la canción no era conocida. De repente pegó el pelotazo en casi todo el mundo, y mi vídeo sumó visitas hasta las 50.000. Es entonces cuando me llamó el director de un festival que se celebraba en Cáceres. Me preguntó si tenía banda y le dije que sí. Era mentira. También me preguntó si tenía repertorio propio y le contesté que sí. También era mentira. Cerramos el concierto para un mes después y en ese tiempo monté mi propia banda y el repertorio. Todo muy a lo loco.



P: ¿En ese momento tu ya sabías que te querías dedicar a la música?

R: Sí, lo tenía muy claro y no quise desaprovechar esa oportunidad porque me pareció un auténtico regalo. Me dije ‘ahora o nunca’. Igual no te vuelves a ver en una así nunca más y tiré para adelante.

P: ¿Cómo lograste montar la banda y el repertorio en tan poco tiempo?

R: Tenía, y tengo, muchos amigos músicos. Hicimos un formato curioso porque solamente eramos un batería, un bajo y mi piano. Yo me puse a componer como una loca, pero también tiramos mucho de versiones que me gustaban, que significaban algo para mí y que tenían que ver con mi forma de entender la música. Así empecé y poco a poco fui componiendo más canciones hasta hoy.

P: ¿Crees que ahora mismo la industria musical prima la capacidad de llegar al público sobre el talento?

R: Sí. Inevitablemente es así porque vivimos en el mundo de la apariencia y del humo. Muchas veces es más importante lo que hay de puertas para afuera que lo que hay de puertas para adentro. En mi caso, no sé si hay mucho talento o poco. Eso lo tiene que decidir el público. Pero sí es verdad que, aunque llevo ya algunos años, no soy ninguna estrella ni soy mega conocida. Siempre me cuesta más llegar a ciertos sitios que la gente que tiene miles de seguidores en las redes sociales.

P: ¿Qué es para ti el éxito?

R: No lo sé, supongo que cuando lleve ya muchos conciertos de entradas agotadas será…aunque todavía no ha llegado ese momento. Espero que algún día llegue, aunque también espero tener otra meta para entonces. Siempre he considerado la música como un camino de largo recorrido. Una carrera de fondo en la que no hay que tener prisa. Hay que tener paciencia, trabajar muy duro. Yo he ido poco a poco y creo que me está yendo bien. Miro hacia atrás y me siento orgullosa del camino recorrido porque he conseguido cosas muy buenas. Tengo un millón de escuchas en Spotify, que no se ni cómo han aparecido ahí, pero ahí están y me siento orgullosa de mí, de mi trabajo, de la gente que me rodea, pero sobre todo del público que ha conectado con lo que hago.

P: ¿Por qué cantas en inglés?

R: Siempre he sentido una relación muy especial con este idioma. Mi madre es francesa, y por eso siempre se han hablado varios idiomas y nunca me ha resultado raro. Pero si que es verdad que desde pequeña sentí una predilección especial por el inglés. Tiene una sonoridad muy particular para cantar y, además, la gran mayoría de la música que marcó mi adolescencia era en inglés. De alguna manera me sale cantar en inglés. Aunque creo que el idioma universal es la música en sí y que da igual el lenguaje en el que se cante. Tampoco me cierro a cantar en otros idiomas y se ve en mis discos que cantó en francés y español, además de en inglés.

P: ¿Dónde te ves dentro de 10 años?

R: Tendré 37… ¡Qué depresión! (risas). Yo entiendo esta profesión como un oficio. El éxito para mí no es ser mega rica ni vivir de las rentas o los derechos de autor. Si eso llega perfecto, pero no lo persigo. Si que tengo muy interiorizada la música como un trabajo artesanal. Un trabajo de estar en casa componiendo, ir conciertos, de pico y pala en definitiva. Me encantaría poder vivir de mi trabajo y de lo que me hace feliz el resto de mis días. Para mí eso sería el triunfo absoluto y espero que dentro de 10 años, como mínimo, esté así.

P: Cáceres no es la provincia más importante de España. ¿Cómo conectas con la industria musical en un lugar así?

R: Ni la más importante, ni cerca de serlo. La respuesta es: currando mucho. Normalmente soy yo la que busco todo. Si que he tenido agencias de management pero casi siempre he sido yo la que ha hecho esa labor de contactar con agentes. En gran medida fue gracias a Guillermo Otero, el productor de este último disco que grabé aquí en Madrid. Él estaba más metido en la industria y me aconsejó mucho en los pasos a dar. Gracias a él hice contacto con mi agente actual, Jessica de Promociones Sin Fronteras, por ejemplo.

P: ¿Qué consejos le darías a alguien que esté empezando?

R: Lo primero que le diría es: ‘no hagas nada que no te nazca de dentro’. No hagas nada por querer gustar o por pensar que eso te va a llevar al éxito. Y lo segundo es: ‘trabaja muchísimo’. Trabaja todos los días y, si realmente es tu pasión, formate. Estudia y dedícale muchas horas. Sé un friki absoluto de la música y bichea por internet. Estudia y créetelo un montón porque al principio vas a ser el único que se lo va a creer.

P: ¿Qué influencias musicales tienes? ¿Qué música te gusta escuchar?

R: Por suerte o por desgracia, he escuchado mucha música diferente a lo largo de mi vida.Me acuerdo de que con 4 o 5 años era una completa obsesa de Mecano. Pero a la vez, mis padres escuchaban mucha música de autor, muchos cantautores sonaban en mi casa. A la vez, por los orígenes de mi madre, también se oía mucha música francesa. Cuando crecí un poco, me distancié del pop y me fui hacia el folk o el rock. En mi adolescencia me encantaron los Artic Monkeys. Era super fan suya. Luego descubrí unas cosas más folk como Laura Marling o Regina Spektor

P: ¿Qué artista o canción salvarías del olvido?

R: ¡Qué pregunta tan difícil! Puedes elegir entre ser egoísta y salvar una que te encanta o salvar una obra maestra más objetiva…Voy a ser egoísta. Hay muchos artistas que me gustan muchísimo y es difícil elegir pero para mí, Regina Spektor es intocable. Me cuesta elegir entre sus canciones porque me gusta ella en todo su conjunto.