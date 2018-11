DGTL lleva su estética industrial y la mejor música electrónica a Ifema el puente de diciembre

El próximo 5 de diciembre, IFEMA se llenará de música, arte y revolución para disfrutar al completo de la primera edición de DGTL Madrid. El festival, fiel a su particular estética industrial, ha tomado el diseño de un sintetizador modular para nombrar los tres escenarios en los que se repartirán los casi 20 artistas que forman el line-up: Modular, Generator y Frequency. Pincha aquí para hacerte con tus entradas (se están agotando).

Gracias a sus tres espacios, los asistentes podrán pasar del techno más duro a la propuestas de mayor índole melódico o al siempre bailable Chicago house en cuestión de minutos. No en vano, los distintos ‘stages’ del festival siempre han servido para disfrutar tanto de la electrónica más underground, como también de los sonidos más mainstream en un mismo lugar y bajo un mismo paraguas: el del inconfundible sello DGTL.

DGTL no defrauda gracias a un line up que mantiene el equilibrio perfecto entre talento local y cabezas de cartel. Los escenarios -siempre acorde con su halo industrial- emergerán de la nada para albergar a figuras tan reputadas como el icónico veterano de Detroit, Robert Hood, y el legendario artista con sede en Berlín, Len Faki, que encabezan el line up de la edición madrileña. El primero, uno de los fundadores del legendario sello y colectivo musical Underground Resistance, llevará su techno más hedonista a Madrid, mientras que el segundo nos demostrará su sobrada experiencia a los platos como residente del mítico Berghain. Ambos prometen transportarnos a una nueva dimensión.

Dos de los grandes nombres de la casa DGTL y del techno en general, Âme y Mathew Jonson, harán un back to back para llevar a cabo un live especial diseñado para la ocasión. Ambos artistas han sido capaces de poner una marca distintiva en la escena musical underground gracias a su particular forma de entender la electrónica. Por un lado, Jonson siempre ha ofrecido una fusión poco común gracias a composiciones de factura propia muy matizadas con una intensidad apta para todos los públicos y, por el otro, Âme es el núcleo -junto a Dixon- de uno de los sellos más respetados de la música de baile, Innervisions. Tampoco faltan en el cartel nombres clave de la electrónica actual como The Black Madonna, una máster del Chicago house y el disco clásico que lee la pista como pocos Dj’s saben, o John Talabot, el nombre que pilota Hivern Discs, uno de los sellos nacionales con mayor proyección internacional.

Como es habitual en DGTL, el cartel también apoya nombres más emergentes tanto locales como de su país de origen. Es el caso de Javi Redondo o Versions [live], que representan la cuota madrileña, pero sobre todo de JP Enfant, habitual de clubs como el Shelter o De School en Amsterdam, y que nos permitirá descubrir una pieza fundamental del actual sonido holandés de vanguardia. Existen autobuses disponibles desde diversas ciudades españolas para los que lo deseen.

DGTL, festival con DNI holandés, cuenta hoy en día con siete ediciones en cuatro países distintos. Su premiere madrileña se muestra como la culminación de un año lleno de éxitos para el evento de proyección internacional. Sin ir más lejos, su edición 2018 de Barcelona ha pasado a la historia por un programa de sostenibilidad único en el panorama nacional, siendo el primer festival masivo al aire libre en utilizar energía de la red eléctrica, por ejemplo. Asimismo, las propuestas artísticas y el diseño de sus escenarios han dado nuevamente de qué hablar. Para constatarlo, basta simplemente con ver el after movie que resume artísticamente el paso de esta última edición por la Ciudad Condal.