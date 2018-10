Concierto de Rosalía en Colón (Madrid), en directo

Sigue en directo el concierto de Rosalía hoy en Madrid desde la plaza de Colón Rosalía presenta su nuevo disco 'El mal querer' en un concierto gratuito, tan sólo 2 días antes de su lanzamiento oficial.

Rosalía presenta hoy en la plaza de Colón de Madrid su nuevo disco ‘El mal querer’. Se trata de un concierto único y gratuito en el que la artista interpretará canciones inéditas, además de sus tres primeros singles ‘Malamente’, ‘Pienso en tu mirá’ y ‘Di mi nombre’. Con esto, tanto los que vean el concierto por streaming como aquellos que puedan estar en directo hoy en Colón, podrán completar la historia por capítulos que Rosalía nos ha ido desgranando en ‘El mal querer’.

El concierto dará comienzo a partir de las 19:15 h hoy, 31 de octubre, y podrás seguirlo en directo a través del streaming de OKDIARIO gracias a la señal que nos ofrece Red Bull desde cualquier lugar del mundo a partir de esa hora. Así, podrás descubrir antes de su lanzamiento todas las canciones del disco de ‘El mal querer’, que se entrenará el viernes, 2 de noviembre. Rosalía, que ha logrado 5 nominaciones en los próximos Grammy Latinos, ha traspasado ya todas las fronteras con este último álbum, y lo hará una vez más, planteando algo nunca visto.

La artista ha sabido ganarse al público, no sólo gracias a su voz y a la fusión de estilos, sino por su manera de comunicarse con el público. Tanto es así, que para el concierto de hoy se repartieron 11.000 entradas en apenas 30 minutos. Si eres de los que no conseguiste tu pase para ver a Rosalía en directo, sigue desde cualquier lugar del mundo el evento gracias al streaming, al que podrás acceder desde esta misma página mientras se celebra el evento. Una oportunidad única para disfrutar del concierto del año para todos aquellos que no puedan vivirlo en persona desde el centro de Madrid.