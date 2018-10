Rosalía presentará ‘El Mal Querer’ en Madrid con un concierto gratuito y secreto

Red Bull Music presenta a Rosalía en Madrid en un concierto único y gratuito el próximo 31 de octubre, en el que la artista descubrirá el nuevo álbum, ‘El mal querer‘, a la venta el 2 de noviembre. Próximamente se dará más información sobre la localización y la hora en redes, pero los fans que quieran saber el sitio antes que nadie pueden registrarse a través de la web del evento.

“El evento es gratuito, no necesitas ningún tipo de entrada”, reitera el comunicado de la organización recogido por Europa Press, que no da más detalles por ahora. Solo tienes que registrarte en su web para recibir un aviso sobre la localización y la hora del evento antes que nadie y no perdertelo.

El segundo álbum de Rosalía va camino de convertirse en el disco de 2018 aunque su fecha de publicación todavía no es oficial. A la vista del arrollador éxito de sus dos últimos conciertos, de los cuatro con los que va a presentar ‘El Mal Querer’, el disco va a salir disparado directamente al número uno.

El directo de Rosalía se presenta como un poderoso despliegue de arte con el que la catalana realiza toda una declaración de intenciones: llegar a la cima. Tras arrasar en Sónar, con felicitación de Ryuchi Sakamoto y Diplo incluida, la joven enloqueció al público del festival Cultura Inquieta de Getafe con su fusión de flamenco, ritmos urbanos y pop.

Con el segundo single de ‘El Mal Querer’ recién publicado, el proyecto que va a hacer despegar la carrera de Rosalía va tomando forma. ‘Pienso en tu mirá’ es el segundo tema elegido por la catalana para abrir un poco más el camino hacia el esperado día en el que se desvele en su totalidad ‘El Mal Querer’. Al igual que el brillante videoclip de ‘Malamente’, la cantante ha vuelto a confiar en la productora Canada y el resultado es una obra de arte.

Y es que como bien dice Rosalía, ‘El Mal Querer’ no es un simple disco de música. Se trata de un proyecto que engloba diversos aspectos artísticos. Todos ellos cuidados al detalle para que se convierta en su infalible y perfecta carta de presentación. El eje central, como no podía ser de otra forma, es la música: ese flamenco fusionado con ritmos urbanos y bases electrónicas que ha cautivado a público y crítica por igual. Una música nueva y fresca que irrumpe en la escena musical para intentar poner a España en el lugar que le corresponde: en los grandes éxitos mundiales.