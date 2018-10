La nueva promesa del neo-soul Noah Slee debuta en España con dos conciertos en Madrid y Barcelona

El neozelandés Noah Slee, que debuta en nuestros escenarios este mes de octubre, ha estrenado el videoclip de su tema ‘Stayed’, incluido en su LP de debut, ‘Otherland’ (2017). El cantante visitará Madrid , dentro del ciclo 981Heritage SON Estrella Galicia, y Barcelona los próximos días 11 y 12 respectivamente para presentar ante el público español su trabajo por primera vez.

Su nuevo videoclip es un atractivo trabajo audiovisual, dirigido por Adam Sait (ver vídeo al final del texto), que el propio Noah ha descrito: “Queríamos invocar esa particular sensación de soledad y aislamiento que uno puede sentir, incluso rodeado de gente. También quisimos explorar la atmósfera de fin de fiesta de cuando se acaba la noche y se inicia el día, cuando las cosas se convierten en algo extraño. Hay una desaceleración, un sentimiento surrealista que ocurre cuando no has dormido y estás en un área gris entre dos estados mentales”.

Vocalista, compositor y multiinstrumentista, Noah Slee está despuntando estos últimos meses con fuerza en la escena del neo-soul, y no precisamente en su país, sino a escala internacional y con impacto creciente en ciudades como Londres, México DF y, sobre todo, Berlín, la localidad donde vive desde hace cuatro años pilotando una carrera que no para de coger velocidad.

Y eso que por el momento solo cuenta con un EP, ‘To Your Inner Hippie & Cos You Fly As F**k’ (2016), y un LP, el arriba mencionado ‘Otherland’ (2017). Pero esos dos títulos le han bastado para empezar a liarla con una música en la que resuena un cóctel donde confluyen tradición y experimentación, con el soul contemporáneo -y su convincente voz- al volante y detrás, a su rueda, pizcas instrumentales de future beats, R&B progresivo y electrónica indie. Con anterioridad militó en el grupo Spacifix, que gozó de su momento de gloria en 2006 con el hit ‘Sunshine Day’, y también llegó a telonear a Christina Aguilera en 2009.

Dejado todo eso en el pasado, Noah Slee afronta ahora el reto de conquistar el mercado europeo y americano, con el año 2019 en el horizonte, cuando saldrá su segundo álbum. De momento, este 11 de mayo publicó, en colaboración con el productor alemán Delusion, el contagioso single ‘Maybe’, adelanto del disco que verá luz el año que viene, y esta semana ha puesto en circulación el videoclip que acompaña a esta noticia.