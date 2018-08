Rosalía en Starlite: la última oportunidad de ver ‘El Mal Querer’ hasta que anuncie gira

Rosalía está "considerada como la cantaora que la nueva generación necesitaba". Rosalía ha cosechado grandes éxitos con sus dos último singles 'Malamente' y 'Pienso en tu mirá' que han dado la vuelta al mundo.

Rosalía y Rozalén, dos de las cantantes españolas más sonadas en el panorama musical, subirán este viernes al escenario del Starlite Festival que se celebra en Marbella (Málaga). Rosalía está “considerada como la cantaora que la nueva generación necesitaba. La artista ha roto los moldes del flamenco para crear un nuevo espacio dentro de este género y es habitual en los mejores festivales de música alternativa” reza la descripción que, desde Starlite Marbella, acompaña a la promoción de su actuación.

La organización ha señalado que su álbum debut ‘Los Ángeles’, es un “fenómeno” que le ha hecho “merecer” la nominación a los Grammy’s Latinos en la categoría de ‘Mejor Nuevo Artista’ en 2017. Aunque la artista catalana no acude a Starlite a presentar el único disco que tiene en el mercado, si no que su actuación en el festival marbellí es la cuarta ocasión, y la última fecha anunciada, en la que presenta ante el público su nuevo show ‘El Mal Querer’ en el que canta las canciones de su próximo disco del que todavía solo se conocen dos singles (la mundialmente exitosa ‘Malamente’ y ‘Pienso en tu mirá’). y el que no hay fecha de publicación.

Por su parte, Rozalén, una de las principales voces de la canción de autor en España “con tres trabajos editados, acumula distinciones tan importantes como tres Discos de Oro o el reconocimiento a Álbum del año 2015 por Apple Music”, han indicado. En junio de 2017 presentó el tema musical ‘Girasoles’, primer sencillo del álbum ‘Cuando el río suena’, con el que alcanzó el puesto número uno de la lista de ventas española.

Estas artistas se unen a Melendi –que cerrará el ciclo de actuaciones– y a otros como Maná, Miguel Poveda, Il Divo, Romeo Santos, Pablo Alborán, Steven Tyler, James Blunt, Pablo López, Juanes, Sara Baras, Taburete, Estopa, Miguel Ríos o Melendi, que han subido al escenario de Starlite este verano.