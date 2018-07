El espíritu de los festivales ‘boutique’ aterriza en la exclusiva Vila Habana de Barcelona con MO_BA

La moda de los festivales boutique, con un aforo restringido para una experiencia alejada de masificaciones, llega a Barcelona los próximos 27 y 28 de julio con el festival MO_BA. En el marco incomparable de Vila Habana, una villa a las afueras de la ciudad condal que se ofrece como parcela perfecta para fiestas de este tipo, MO_BA apuesta por la electrónica underground más bailable de la escena internacional y nacional.

Encabezando el cartel estará el house elegante con ecos dubstep de Joy Orbison, el eclecticismo musical de Young Marco, la crudeza jungle lo-fi del aplaudido Dj Seinfeld, el rey del Hippie Dance Rebolledo, la capo de Berghain Tama Sumo o el de Detroit Marcellus Pittman, colaborador habitual de artistas como Theo Parrish o Moodyman, que hará un b2b que promete ser épico con FunkinEven. Pincha aquí para conseguir tus entradas.

MO_BA nace con la intención de convertirse en el micro festival por excelencia, con capacidad para tan solo 1500 personas por día. La nueva cita favorita de muchos melómanos, con artistas de primer nivel y en un contexto único y exclusivo como es Vila Habana, tendrá lugar en una casa colonial situada en Castellbisbal, a solo 20 minutos en tren del centro de Barcelona. El espíritu ‘boutique’ del festival hace posible llevar a cabo un evento de más de 12 horas con un sistema de sonido de calidad y un nivel de producción como el de grandes festivales, pero con público reducido.

Entre los nombres internacionales del cartel, también encontramos al colectivo disco Horse Meat Disco; Joakim, el productor a la cabeza del influyente sello Tigersushi Records, así como Crowdspaper, que solo distribuye en vinilo en Rush Hour; la banda de neo soul de raíz electrónica Jungle en formato Dj set; la electrónica melancólica de Martin Enke aka Lake People en formato live; el máster británico del house de influencia Chicago Luke Solomon; Lovefingers, fiel amigo de Dj Harvey y el cual hará gala de su colección de vinilos; Marc Piñol, uno de los dj’s locales más internacionales apadrinado por Hivern Discs; San Proper y sus sesiones repletas de disco, house y demás sonidos teñidos de baile hedonista; el local Sau Poler, un máster en el arte del sampling; Tiger & Woods y su electrónica con reminiscencias de disco y house añejos; Tornado Wallace y su amplio universo sonoro con clara debilidad por la música negra de antaño; y la dj y productora Virginia, creadora del sello Ostgut Ton.

La cuota local de Dj’s viene servida con nombres como Aitor Brodick, Arnau Obiols, Abu Sou, Charles Louis, Diego Gámez, Dadame vs Marc Gimeno, Ed Warner, Edgar Mansman, Guille de Juan, Javier Verdes, Joaquin Ces, MLiR, Nino, Oma Totem, Ylia y Wrong Therapy. Casi la totalidad de estos artistas estarán en el tercer escenario del festival, dedicado a la escena local.

MO_BA es el acrónimo de Moviment Barcelona, y nace con la firme intención de promover todos aquellos proyectos gestados en Barcelona, iniciativas siempre de promotores locales. Proyectual, la promotora creada por Marc Sala y Aitor Ballester responsable del evento, ha creado un festival a su medida para el disfrute de todos. En su día, fueron los artífices de eventos como los de la Masia d’Esplugues en 2012, las Exclusive Boat Parties -que tuvieron lugar de 2007 a 2013- o las fiestas que Life and Death ha llevado a cabo los dos últimos años en la misma localización. Además, son los responsables de las fiestas Off at Fòrum, celebradas desde hace seis años en el Parc del Fòrum aprovechando el tirón del festival Sónar.