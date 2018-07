Las actuaciones de Florence, Gorillaz y The XX encumbran al festival BBK Live como el referente indie nacional

Con las entradas agotadas en sus tres jornadas, el festival BBK Live se consolida como el referente indie gracias a las actuaciones de Florence + The Machine, The XX, Gorillaz o Noel Gallagher. El festival, que se ha celebrado este fin de semana en Bilbao, ha contabilizado 120.000 asistentes que han podido disfrutar de 97 bandas y artistas en los siete escenarios del recinto de Kobetamendi.

La última jornada del festival contó con el protagonismo indudable de Gorillaz y Noel Gallagher’s High Flying Birds, aunque la oferta musical del día incluyó propuestas tan interesantes como las que ofrecieron el británico Benjamin Clementine y la banda James.

El último cabeza de cartel de esta edición del Bilbao BBK Live, Gorillaz, la banda creada en 1998 por el líder de Blur, Damon Albarn, y el dibujante Jamie Hewlett, saltó al escenario para brindar un espectáculo superlativo dentro de la gira que está realizando con su sexto disco “The now now”.

El grupo ofreció una miscelánea estilística de pop, electrónica, hip-hop, guitarras y ritmos muy bailables, con un Damon Albarn que ha ejercido de maestro de ceremonias y que ha estado secundado por su contundente banda y un coro de seis voces a sus espaldas.

Los Gorillaz de carne y hueso salieron al escenario principal del festival para iniciar, con el “M1 A1” de su primer disco, un concierto que hizo disfrutar y que también contó con los Gorillaz virtuales en las pantallas situadas en los laterales y el fondo del escenario.

Noel Gallagher’s High Flying Birds compartió protagonismo con Gorillaz en esta última jornada del festival y dispuso también, en fecha exclusiva en España, del escenario principal donde mostró los temas de su último disco ‘Who built the moon’, publicado el pasado año.

Con la bandera del Manchester City presente en el escenario, Gallagher inició su actuación con “Fort Knox” y “Holy mountain” de su último trabajo, del que también sonó “It’s a beautiful world”, en un concierto en el que ha repasado temas de anteriores discos.

El espacio reservado a la nostalgia de los recordados Oasis despertó el fervor del público con temas como “Little by little”, “Half the world away”, “Wonderwall” y “Don’t look back in anger”, este último coreado al unísono por los asistentes antes de que la banda se despidiese con el “All you need is love” de los Beatles.

Florence: reina del BBK Live 2018 en su primera jornada

Florence and The Machine se coronó reina absoluta en la primera jornada del festival Bilbao BBK Live gracias a la voz y la energía que desplegó su cantante Florence Welch en una actuación que conquistó al público que llenaba el recinto hasta los topes.

En la jornada del jueves, la estrella fue Florence and The Machine que llegó con su reciente disco bajo el brazo, “High as hope”, el cuarto de la banda que lidera Florence Welch, quien ha desplegado calidad y fuerza vocal en cada uno de los temas que ha interpretado.

La voz, el gesto y la energía que Florence imprimió a la interpretación de canciones como “Hunger” o “Dog days are over”, en el único concierto de la banda programado en España este año, aunque visitarán el país el próximo mes de marzo dentro de su gira europea, conquistó a un público que ha disfrutado de la actuación de principio a fin.

La de Childish Gambino, seudónimo del actor Donald Glover, era otra de las actuaciones esperadas de esta edición del Bilbao BBK Live y el estadounidense no defraudó en el escenario principal con un concierto poliédrico en el que el cantante y actor combinó blues, hip hop, soul y funk.

Desde el mismo momento de saltar al escenario, con un “Hola Bilbao, ¿cómo estáis?”, Glover transformó Kobetamendi en una auténtica fiesta veraniega en la que derrochó energía, sin parar de bailar sobre el escenario y animando constantemente al público a acompañarle en el baile y a cantar con él.

Justo antes de Florence and The Machine, los británicos Alt-J protagonizaron, en el segundo escenario, una nueva aparición en el Bilbao BBK Live, con uno de sus cuidados directos en el que se pudieron escuchar temas de su último disco, “Relaxer”, publicado el pasado año.

The XX encandila al público del BBK Live a pesar de la lluvia

El trío británico The xx se enamoró al público de la segunda jornada del festival Bilbao BBK Live gracias a la sensibilidad y la elegancia que ha mostrado en su concierto a pesar del inconveniente de la lluvia que les acompañó durante su actuación y el retraso en el inicio del concierto.

La segunda jornada del festival Bilbao BBK Live, marcada por la lluvia y con todas las entradas agotadas, puso en contraposición la juventud de la banda británica de indie pop The xx con la veteranía de todo un mito musical como David Byrne, fundador de los Talking Heads, y a la electrónica del dúo The Chemical Brothers.

The xx, en el que fue su único concierto en España y Portugal, saltó al escenario principal con media hora de retraso sobre el horario previsto, una vez solventados los problemas en el montaje de las pantallas.

Eso no les impidió disfrutar del repaso que el trío hizo a sus tres discos con temas electrónicos y bailables, como “Say something loving”, “Dangerous”, con el que empezó su actuación, o “Fiction”, con otros más melancólicos, como “VCR” y “Performances”.

Con una elegante interpretación de las canciones, los británicos crearon un ambiente intimista bajo la lluvia, que fue arreciando a medida que avanzaba el concierto, y deslumbraron a los asistentes con temas como “On hold” o “I dare you”, siempre del agrado de un público joven.

La juventud de The xx y sus seguidores supuso un claro contraste con la veteranía de un David Byrne, líder de los irrepetibles Talking Heads, y del público que se congregó frente al segundo escenario para disfrutar del espectáculo que el músico había preparado para presentar su disco “American Utopia”.

Con un gran componente teatral, Byrne, acompañado de una docena de músicos que también bailan y actúan, sorprendió al público desde el inicio con las canciones del “American Utopia” y algunos temas de Talking Heads.

Más tarde, el dúo The Chemical Brothers convirtió el festival en una enorme pista de baile embarrada con un espectáculo en el que la música estuvo remarcada por los juegos de luces y las imágenes psicodélicas proyectadas en las pantallas del escenario.

En esta segunda jornada también destacaron los australianos King Gizzard & The Lizard Wizard, que el pasado año publicaron cinco discos de estudio y protagonizaron, en fecha exclusiva en España, una actuación en la que el septeto ofreció un contundente directo.