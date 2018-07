Muere Nancy Sinatra, la primera mujer de Frank Sinatra, a los 101 años

Nancy Sinatra, la primera mujer de Frank Sinatra, murió este viernes a los 101 años, según ha revelado su hija Nancy en su cuenta en Twitter. En la web de la familia Sinatra, además, hay una foto de la fallecida y un mensaje: “Mamá, gracias por todo lo que hiciste por nosotros y por el mundo”.

Frank y Nancy Sinatra estuvieron casados 12 años. Ambos de Nueva Jersey, tuvieron tres hijos y se divorciaron en 1951, después de destaparse infidelidades de la estrella, apodada ‘La voz’. Él se casaría apenas diez días después de la ruptura con la actriz Ava Gardner. Ella no volvió a hacerlo.

En su matrimonio, que comenzó en 1939, Sinatra no era aún la estrella que llegaría a ser y su vida era austera. Él trabajaba como cantante-camarero y ella como secretaria en una imprenta. Pasados 12 años, él grababa discos y rodaba películas ya como toda una celebridad.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙

