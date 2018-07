Las 5 actuaciones que no te puedes perder este año en el festival Cruïlla

A pocos días de que comience el festival Cruïlla, sus asistentes preparan ya el itinerario musical que seguirán durante los tres días que dura el evento (12, 13 y 14 de julio). Cruïlla intensificará, este año, la oferta de conciertos con una apuesta por la cultura popular, el arte, la gastronomía, la moda, la tecnología y la responsabilidad social y medioambiental. Pero el plato fuerte, sin duda, es su oferta musical. Pincha aquí para hacerte con tus entradas.

En esta edición, existen diversas actuaciones que se podrían clasificar como imperdibles. En esa categoría se englobarían Prophets of Rage, los reyes del hip-hop The Roots, Jack White (el ex componente de The White Stripes), el veterano Gilberto Gil o el curioso show que tiene preparado David Byrne, entre otros. Pero OKDIARIO te trae los cinco conciertos que poca gente conoce pero que no te puedes perder:

Fatoumata Diawara

Fatoumata Diawara es una artista polifacética. Esta actriz, bailarina, cantante y compositora fusiona el folk wassoulou de Mali con blues, funk, jazz, soul, creando una impresionante combinación con su melodiosa voz. Fatoumata irrumpió en la escena internacional con su exitoso disco debut “Fatou” en el año 2011.

Bomba Estéreo

En 2016 ya hicieron las delicias de todo el público en Cruïlla con su electrocumbia y sus versiones de canciones más que famosas. Ahora el dúo de Bogotá presentará su nuevo disco ‘Ayo’, aunque seguro no descuidará esos hits que hacen de sus directos una verdadera fiesta.

Orbital

Fue uno de los nombres clave del IDM británico durante la década de los 90, gozando de un gran éxito tanto comercial como de crítica y dejando temas que marcaron un antes y un después, como ‘Halcyon’. Seis años después de su último trabajo discográfico, Orbital ha anunciado fecha de lanzamiento para su próximo álbum ‘Monsters Exist’: el 14 de septiembre. Cruïlla será la única ocasión para verlos en España este año.

Bugzy Malone

Bugzy Malone se encuentra actualmente en la cresta de la ola. Sus tres EPs (‘Walk With Me’, ‘Facing Time’ y ‘King Of The North’) han hecho de él uno de los artistamas más en alza del grime actual en Reino Unido, y su nuevo disco ‘B. Inspired’, previsto para este año, aspira a encumbrarlo.

L.P.

Laura Pergolizzi saltó a la fama mundial por su ‘Lost on you’, una carta de despedida a su exnovia y que se posicionó en el top 5 de búsquedas de Spotify. La cantante norteamericana de ascendencia italiana, con un estilo más que propio y con sonidos que se acercan a Florence Welch o Janis Joplin, no dejará indiferente a nadie tras su actuación en Cruïlla.

El Cruïlla, un festival no masificado

Cruïlla es un festival abierto a todos. Para los que buscan música internacional y para los amantes de la música hecha en casa. Para los nostálgicos de los 90 y los que escuchan un álbum la misma semana que se publica. Para ellos y para los que lo son todo a la vez, tenemos grandes estrellas el rock, cantautores catalanes y música ecléctica de todo el mundo.

Tal y como dicen desde el propio festival: “Cruïlla es un festival no masificado. Queremos hablar con amigos en la barra, queremos poder atarnos los zapatos si se nos desatan. Sin aglomeraciones, sin empujones, con espacio para movernos. Por eso no llenaremos todo el aforo del recinto del Fórum. Cruïlla es un festival donde enamorarse por primera vez y donde enamorarse de nuevo”.