León Benavente: “Nuestro camino no ha sido tan luminoso como el de otras bandas pero no somos derrotistas”

Hace ya 5 años de aquel disco homónimo que dio a conocer a la banda indie León Benavente. Desde entonces hasta su disco más reciente, ‘En la selva’, ha llovido mucho. Pero una lluvia que ha reverdecido los campos creativos de esta banda formada por Luis Rodríguez (a la guitarra), Abraham Boba (voz y teclados), César Verdú (en la batería) y Eduardo Baos (bajo y sintetizadores). Este viernes, con tres discos en su haber y cada vez más experiencia sobre los escenarios, esta banda ofrece uno de sus pocos conciertos de 2018 en el festival Cultura Inquieta, en la localidad madrileña de Getafe.

Junto a Rosalía o Residente (antes Calle 13), León Benavente es uno de los reclamos de este festival urbano que sorprende por su atractivo y exquisito eclecticismo. Horas antes del concierto, el líder de la banda española responde a las preguntas de OKDIARIO. Abraham Boba (nombre artístico bajo el que se encuentra a David Cobas) defiende a capa y espada la vigencia de las letras de León Benavente, que se mueven entre el deseo y la supervivencia en un mundo que se desmorona alrededor. Un estilo que se ha convertido en la marca distintiva de la casa.

Pregunta: Estáis en un momento idílico, llenáis salas de conciertos, lo petáis en festivales… ¿Cuál es vuestro balance de estos últimos 5 años?

Respuesta: Obviamente es positivo, siempre intentamos comprender este momento desde la sorpresa e intentamos canalizarlo procurando ir más allá en cada trabajo y en cada concierto. Nos sentimos afortunados por tener un público que responde a nuestras canciones.

P: ¿Cómo nace León Benavente? ¿Habéis cambiado mucho desde entonces?

R: Nos conocimos hace una década trabajando con Nacho Vegas. Seguimos siendo los mismo amigos y compañeros de trabajo de entonces, pero es cierto que León Benavente ha cambiado nuestras vidas y, en cierta manera, nuestra forma de relacionarnos tanto en lo personal como en lo musical. Y creo que eso no es nada malo.

P: ¿Qué problemas os habéis encontrado durante estos años en vuestra carrera musical?

R: Llevamos 20 años trabajando de un modo u otro en la música y hemos vivido muchos cambios. Grupos como nosotros tenemos la suerte de poder funcionar de un modo legal, pero la falta de apoyos durante años ha hecho que una parte de la escena musical se las vea y se las desee para salir a la carretera bajo un amparo. Nosotros hemos vivido esa situación muchas veces. Ahora parece que los músicos estamos tomando conciencia de todo lo que se mueve a nuestro alrededor y eso es algo que antes no pasaba. Nos preocupábamos por hacer canciones y conciertos, con que nos dejasen hacer.

La industria va cambiando, buscando adecuarse a las formas de negocio, pero nosotros seguimos creyendo que se puede hacer una carrera siendo honesto con tu propuesta musical y buscando ahí la originalidad. Quizá seamos unos románticos.

P: Vuestra letras tratan de plasmar la realidad actual. ¿Cómo veis la sociedad Española ahora mismo? ¿Y la industria musical española?

R: Nuestras canciones intentan hablar de lo que pasa a nuestro alrededor, a veces de forma más explícita, otras de forma más críptica, pero no pretenden crear mundos imaginarios, no nos movemos en esos parámetros al menos por el momento. Analizar cómo vemos el país en el que vivimos en estos momentos nos llevaría demasiado espacio, creo, pero me resulta curioso que algunas canciones que hicimos hace 6 años sigan teniendo vigencia.

P: ¿Cuál es el último artista nacional que más te ha sorprendido?

R: En cuanto a artistas nacionales, me emocionó mucho el último concierto al que asistí de Tulsa.

P: Mucha gente podría decir, por alguna de vuestras letras, que sois algo pesimistas. ¿Estáis de acuerdo?

R: Puede ser que nuestro camino no sea tan luminoso como el de otras bandas y que, muchas veces, al hablar del mundo que te rodea la propia temática te haga escribir con un poco de desencanto, de pesimismo y de rabia. Pero creo que la actitud de León Benavente no es derrotista, si no muy vital. Es algo que queda mucho más claro en nuestros conciertos que en nuestras grabaciones.

P: ¿Qué consejos le regalaríais a una banda que está empezando?

R: Trabajo y paciencia.

Sobre León Benavente

León Benavente es un grupo formado en 2012 y surgido de la reunión de cuatro amigos y veteranos músicos españoles. Su primer trabajo fue un álbum homónimo de diez temas publicado por Marxophone en mayo de 2013. Durante la grabación del disco contaron con la colaboración de Cristina Martínez de El Columpio Asesino y de Irantzu Valencia exintegrante de La Buena Vida.

Su primer single fue ‘Ánimo, valiente’, canción que se coló en los rankings de mejores del año de las principales publicaciones nacionales, y el disco obtuvo también un gran reconocimiento tanto de crítica como de público. En diciembre de ese mismo año la banda publica ‘Todos contra todos’ (Marxophone), nuevo proyecto que incluye tres canciones propias y una versión de ‘Europa ha muerto’ de Ilegales. Después de presentar su música por toda la geografía española, visitando las principales salas y participando en los festivales más reconocidos del circuito independiente / alternativo nacional, con algunas visitas a México de por medio.

En 2016 publican ‘2’ (Warner Music 2016), su segundo álbum de estudio, con el que entraron directos al puesto número 3 de ventas en España, lista en la que se han mantenido durante semanas. En estos momentos, después de presentar este disco por diferentes salas de España y tras su última visita a México este año, continúan llevando su música por los principales festivales y salas de conciertos. Recientemente, este mismo 2018, la banda ha publicado su tercer disco, ‘En la Selva’.