Florence and the Machine publica su cuarto disco, el precioso pero escaso ‘High as hope’

Tres años hace ya desde que la banda británica ‘Florence and the machine’ publicara su último disco. Este viernes, tras varias semanas cebando la atención mediática con tres singles y dos videoclips, la banda liderada por la icónica Florence Welch ha publicado su cuarto álbum titulado ‘High as hope’. El disco sorprende por su escasez de temas, con apenas 10 canciones en él, y por su corta duración superando por poco los 40 minutos.

Tres años hace desde que la pelirroja Florence entonara aquel ‘What kind of man’ de su último album ‘How big, how blue, how beautiful’ y a las puertas del mes de julio, con el verano ya empezado, los británicos nos ofrecen un disco con la marca distintiva de Florence pero sin ninguna sorpresa. De la decena de canciones que conforman el disco, ya conocíamos tres antes de su publicación del disco. Y hay que decir que esos tres singles son, junto a otros dos temas, lo mejor del disco.

Por lo que se podría decir que Florence nos ha privado de la satisfacción de encontrar en su disco ese ‘temazo’ que todavía es desconocido para el público masivo. Aparte de ‘Hunger’ y ‘Big God’ (con sus imponentes videoclips), y ‘Sky full of songs’ (que fue el primer single que publicó), hay dos temas que se descubren por primera vez con la publicación del disco. Se trata de ‘Patricia’ y ‘South London Forever’. Ambos dos poseen ese color y fuerza característicos de los mejores trabajos de Florence. Si bien esto no quiere decir que el disco sea malo. Que no cunda el pánico, Florence no ha perdido, ni tiene pinta de que lo vaya a hacer, su particular magnetismo.



El disco es ‘Florence and the machine’ en estado puro, solo que un estado puro ya conocido. Sin novedades o innovaciones. Es difícil criticar cualquier trabajo firmado por esta inglesa de mirada y sonrisa tímida pero con una personalidad tan cautivadora como misteriosa. El talento musical que posee convierte todo lo que hace en arte. Aunque no siempre el arte tiene que sorprender o ser transgresora. A veces el arte simplemente es bonito y agradable. ‘High as hope’ es un disco agradable que dará a los fans de Florence algo que llevarse a la boca hasta su próximo disco.

“Parece corto pero os volveré a ver enseguida”

Florence ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco ‘High as hope’ mediante un comunicado via email. En dicha nota, la cantante agradece a sus fans la espera de tres años para poder disfrutar de un nuevo álbum. Asimismo, la banda británica se muestra consciente de la escasa duración del disco pero también da una sutil y liviana excusa a esta sorprendente escasez de canciones en el disco.

En el comunicado, Florence dice que el disco “puede parecer pequeño en comparación” pero, como si de un rayo de sol en la oscuridad se tratara, matiza que “os volveré a ver muy pronto”. De manera velada, y dejando todo a la capacidad de leer entre líneas, la cantante está anunciando que el próximo disco no se hará esperar tanto como ‘High as hope’. ¿Estaremos ante un disco doble publicado en dos entregas? Habrá que esperar para saberlo.