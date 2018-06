Download Festival trae a Marilyn Manson y Ozzy Osbourne a la Caja Mágica de Madrid

El festival de rock y metal más famoso de Reino Unido, Download Festival, celebra su segunda edición en Madrid los próximos 28, 29 y 30 de Junio en el estadio La Caja Mágica. Hazte con las entradas pinchando aquí.

El evento, orientado hacia los sonidos del panorama rock internacional, estrenaba su edición madrileña el pasado 2017 con invitados de excepción como System of a Down, NOFX o una de las últimas actuaciones de Linkin Park con su difunto cantante Chester Bennington.

Su edición original se celebra desde hace trece años en el Donington Park de Reino Unido como sucesor del mítico Ozzfest, y por su escenario han pasado artistas de la talla de Kiss, Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Slipknot, Motörhead o AC/DC.

El programa arrancará este próximo jueves 28 de Junio en el estadio de La Caja Mágica con las actuaciones destacadas del mítico y siempre polémico grupo Marilyn Manson, la banda estadounidense de hardcore melódico Rise Against o las formaciones californianas Avenged Sevenfold y Pennywise.

La banda A Perfect Circle formada actualmente por Billy Howerdel (Ashes Divide), Keenan(Tool, Puscifer), James Iha (The Smashing Pumpkins), Jeff Friedl (Devo, The Beta Machine) y Matt McJunkins( Eagles Of Death Metal, The Beta Machine ) también actuarán en directo la noche del jueves.

El viernes las estrellas serán los legendarios Guns N’ Roses que realizarán un concierto especial de tres horas y media. Bullet For My Valentine, Clutch y Creeper serán algunos de los nombres que completarán el cartel en esta segunda jornada.

El artista británico Ozzy Osbourne y la banda de Heavy metal, fundada en 1969, Judas Priest, encabezan el cartel del sábado, última jornada del festival que también contará con la banda de garage sueca recuperada en 2016 The Hellacopters o la banda danesa heredera de Dominus, Volbeat, entre otros artistas.