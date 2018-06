El Cruïlla prioriza un año más el bienestar sobre el beneficio y no llenará el Parc del Forum a pesar de su ‘cartelazo’

El Festival Cruïlla vuelve un año más con su propuesta fresca y constatando su interés por “cuidar” un público 100% local. Durante los próximos días 12, 13 y 14 de julio, el Pàrc del Forum acogerá este festival al que muchos se refieren como el Primavera Sound de los barceloneses. El Cruïlla intensificará, este año, la oferta de conciertos con una apuesta por la cultura popular, el arte, la gastronomía, la moda, la tecnología y la responsabilidad social y medioambiental. Puedes adquirir tus entradas y abonos pinchando aquí.

Para los asistentes que se queden en el recinto del Fórum hasta las 3 de la mañana, el festival les ofrecerá un tratamiento revitalizante. Convencido de que el Cruïlla es “más que un festival y más que música”, el director Jordi Herreruela ha constatado la voluntad de conocer y entender los intereses del público para gestar un festival “amable” que no supere las 50.000 personas diarias en el Foro.

Según ha informado la organización en un comunicado, todas estas iniciativas paralelas a la oferta musical se incluirán bajo el paraguas Cruïlla Lifestyle by White Summer –en alianza con el festival homónimo–, con zonas diferenciadas. Destaca entre las novedades estará el uso de vasos 100% biodegradables, convirtiéndose en el primer festival español y uno de los primeros del mundo en tomar esta decisión.

El escenario principal del festival volverá a ser obra del director de escena Lluís Danés. En esta ocasión, tendrá 100 metros cuadrados más y buscará ser la imagen de una “catedral del mar” que dará la bienvenida al certamen, según ha explicado el propio artista en la rueda de prensa en la Antigua Fábrica Estrella Damm.

El cartel del Cruïlla lo encabezarán el dúo de electrónica Justice, los padrinos del Hip Hop The Roots, la nueva estrella de la electrónica Kygo, el proyecto más personal de Pharrell Williams NERD, la banda Prophets of Rage, formada por miembros de Rage Against the Machine, Audioslave, Public Enemy y Cypress Hill, y Jack White, la mitad de The White Stripes. Mención especial merece la actuación de Orbital. El dúo de djs, formado por los hermanos británicos Paul y Phil Hartnoll, visitará España programados por este festival y será una de las escasas ocasiones en que sus fans podrán disfrutar de su techno en terreno nacional.

El Cruïlla, un festival no masificado

Cruïlla es un festival abierto a todos. Para los que buscan música internacional y para los amantes de la música hecha en casa. Para los nostálgicos de los 90 y los que escuchan un álbum la misma semana que se publica. Para ellos y para los que lo son todo a la vez, tenemos grandes estrellas el rock, cantautores catalanes y música ecléctica de todo el mundo.

Cruïlla es un festival no masificado. Queremos hablar con amigos en la barra, queremos poder atarnos los zapatos si se nos desatan. Sin aglomeraciones, sin empujones, con espacio para movernos. Por eso no llenaremos todo el aforo del recinto del Fórum. Cruïlla es un festival donde enamorarse por primera vez y donde enamorarse de nuevo.