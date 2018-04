‘The xx’ traerá al BBK Live su semana ‘Night+Day’: cine, música y fiestas programadas por los británicos

Después de haber anunciado su impresionante cartel 2018 en su totalidad con actuaciones como las de My Bloody Valentine, Gorillaz, The xx, Florence & The Machine o Childish Gambino por nombrar solo algunos, Bilbao BBK Live ahora revela una gran sorpresa para los asistentes al festival, con tres eventos especiales listo para llevar música a las calles de la ciudad durante una semana entera durante el festival.

Solo la música puede llevar la montaña a la ciudad … Bilbao BBK Live desciende de los verdes pastos de Kobetamendi para traer más de 50 bandas y actividades culturales a las calles de la ciudad. Una muestra del festival en las calles de Bilbao con tres eventos singulares: ‘Night+Day’, un evento que viene firmado por los británicos ‘The xx’, y con el nombre de Jamie xx como aval de calidad artística; ‘Hirian’, que hace un bienvenido regreso a Bilbao La Vieja, y ‘Bilbao BBK Live Bereziak’, que ya es un clásico. Las entradas para estos eventos especiales se podrán adquirir en la web oficial del festival.

‘Night+Day’, el aval de ‘The xx’ con el Guggenheim de fondo

Programado por The xx, ‘Night+Day’ es un festival dentro de un festival que celebra los lugares favoritos de la banda en todo el mundo, a través de colaboraciones únicas con artistas y comunidades locales.

Una semana de música, cine, radio y afterparties en Bilbao de la mano de uno de los actos principales del festival. Del 6 al 11 de julio, la ciudad acogerá una amplia gama de actividades culturales, especialmente una actuación de Jamie xx y más, una velada mágica con grandes figuras del mundo de la electrónica en dos escenarios fuera del fondo más icónico de la ciudad: el Museo Guggenheim de Bilbao. Las entradas saldrán a la venta el viernes 13 de abril, con descuentos disponibles para los titulares de pases de festival. El programa completo de ‘Nigh+Day’ se revelará pronto.

BBK Live se pasea por las calles de Bilbao La Vieja con ‘Hirian’

Bilbao es una ciudad repleta de carácter, creatividad y en constante evolución. Un crisol social y cultural donde sus habitantes toman el centro del escenario. Esto es aún más evidente en Bilbao La Vieja, donde los artistas emergentes comparten el espacio y, a menudo, las mismas preocupaciones, con las asociaciones de vecinos y los movimientos sociales, un laboratorio de ideas en un distrito en medio de la regeneración. Bilbao BBK Live, patrocinado por Heineken, y el Ayuntamiento de Bilbao, desean apoyar la energía transformadora del vecindario y transmitirla a cualquiera que visite sus calles el 26 de mayo a través de Hirian (“En la ciudad”).

Fiel al espíritu transgresor de Bilbao La Vieja, el programa musical para las actuaciones gratuitas del día se basa en ideas frescas y atractivas, tan actuales como diversas. Nuevo este año, hemos aumentado la cantidad de etapas y habrá sorpresas en otros espacios. El Mercado dosdemayo se unirá a las festividades, en esta ocasión al mercado de pulgas bohemio y alternativo, un punto de encuentro para cualquiera que desee pasar por la calle Dos de Mayo buscando navegar, pasar un buen rato, unirse y comprar artículos de segunda mano y / o artesanos. artículos – llevará a cabo un mercado de pulgas musical especial. Además, el vecindario acogerá la X Record International Record de Bilbao entre el 26 y el 27 de mayo en Bilborock, organizada por KLTR Events S.L. En la feria puede encontrar tanto discos de vinilo como CD y otras curiosidades relacionadas con la música.

Hirian presentará las actuaciones de Aneguria, Astola y Ratón, Audiencia, Billy Boom Band, Brisa Fenoy, Daniel Kyo, Dave P, El_txef_a, Flamingo Tours, Hidrogenesse, Javiera Mena, Josele Santiago, Ladilla Rusa, La Prohibida, Los Paralíticos del Ritmo, Mueveloreina, Mujeres, Nathy Peluso, Pional, The Excitements y Trajano! Los artistas se distribuirán en los escenarios de la Plaza de los Tres Pilares, el Muelle Marzana, la Plaza Corazón de María, la Plaza del Mercado de la Ribera y la Plaza Bilbao La Vieja.

Conciertos gratuitos del festival en el corazón de Bilbao

Como en años anteriores, Bilbao BBK Live Bereziak lleva la esencia del festival al corazón de la ciudad. Este año, ha agregado dos nuevas etapas urbanas, una en Torres Isozaki en colaboración con Heineken (que apoyará a Bereziak una vez más), y fuera del estadio San Mamés. Toda la ciudad podrá disfrutar de música en vivo los días 12, 13 y 14 de julio, coincidiendo con las fechas del festival, con actuaciones gratuitas de D’Valentina, Gengahr, Grises, Joe Crepúsculo, Meute, Neuman, Parquet Courts, Polock, Rural Zombies, Triángulo de Amor Bizarro, Venturi, Yawnes y más bandas por anunciar, algunos de los cuales harán un doble, tocando en la ciudad y en el festival propiamente dicho.

El ambiente del festival se expandirá por todo el centro de la ciudad, en la Plaza Convivencia (Torres Isozaki), Jardines de Albia, Kiosko del Arenal, La Ribera, San Mamés (afuera), un bote en el estuario y fuera del BBK Venue, donde la sorpresa tradicional concierto se llevará a cabo.

Acerca de Bilbao BBK Live 2018

Bilbao BBK Live regresa a la montaña Kobetamendi en el corazón del País Vasco del 12 al 14 de julio de 2018 con otra gran lista de talentos, incluyendo My Bloody Valentine, Gorillaz, The xx, Florence & The Machine, The Chemical Brothers, Childish Gambino, Alt-j, David Byrne, High Flying Birds de Noel Gallagher, Mount Kimbie, James, Jungle, Young Fathers y muchos más. Con el festival a solo unos minutos de la ciudad, hay mucho por explorar antes de que la música comience todos los días. Haga un viaje a la cultura de Bilbao para pasear por las sinuosas calles del casco antiguo, devorar deliciosos pintxos, probar la famosa escena gastronómica vasca con estrellas michelin, visitar las impresionantes galerías y museos, incluido el imponente Guggenheim, o tomar el sol en el playa.