Mariah Carey revela que sufre un trastorno bipolar tipo II: “He pasado años muy duros”

Mariah Carey ha revelado en una entrevista con la revista People que ha luchado en los últimos años contra un trastorno bipolar, que hoy está controlado con medicación. La primera vez que fue diagnosticada, cuenta la estrella pop, fue en 2001.

“No lo creí, no lo quería creer, no quería cargar el estigma de una enfermedad crónica que me definiría y posiblemente terminaría mi carrera”, declara la intérprete, de 48 años, que tras “los más duros años” ha decidido compartir su historia.

Carey tiene un trastorno bipolar tipo II, que según la clínica Mayo, se caracteriza por episodios hipomaníacos y depresivos.

I'm grateful to be sharing this part of my journey with you. @MrJessCagle @people https://t.co/jy1fOk4mMK pic.twitter.com/9E2D2OTARo

— Mariah Carey (@MariahCarey) 11 de abril de 2018