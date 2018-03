Nat Simons (Madrid, 1985) nos recibe para contar detalles de su último trabajo, de su vida y de Dylan, su principal referente. Se sienta tranquila ante la cámara y nos cuenta cómo empezó todo esto mientras nos observa curiosamente con sus expresivos ojos: “Me enganché a la música en Vigo. Estaba rodeada por un entorno muy musical y se cruzó en mi camino el documental de Martin Scorssese sobre Bob Dylan (‘No direction home’), una referencia clave que me cambió todo. No sólo me inspiró su música, es todo lo que le rodea, la escena musical que había entonces…”, nos comenta sin poder disimular la pasión que siente sobre su ídolo y su música.

“Cuando descubrí el ‘rollo Dylan’ empecé más con el folck acústico… Realmente de Dylan me gustan muchas épocas pero me enganché a la primera, al romanticismo de esa época. Es verdad que el Dylan eléctrico me vuelve loca. Me inspira mucho el cambio. Todo lo que sucedió. Eso me conectó al folk americano y empecé a indagar un poco más en autores de entonces e incluso anteriores: los bluesmen, la música de raíces…”, confiesa esta madrileña de 33 años a la que le encanta viajar y quien siempre estuvo rodeada de artistas: “Mi madre era profesora de baile, mi tío estuvo en el grupo ‘Los imposibles’, mi padre es muy ‘musiquero’, me enseñaba acordes cuando tenía ocho o nueve años.”

‘Lights’, su segundo disco, ha sido grabado en Carolina del Norte (EEUU) y producido por Gary Louris, ex ‘The Jayhawks’. Simons nos cuenta lo distinto que es todo en EEUU. “La producción ha sido muy diferente, cómo se hace la promo, todo. Es impresionante la cantidad de sitios que hay para tocar. Es un lugar tan grande que parece una gira por doce Europas”.

En este disco Simons, cuyo verdadero nombre es Natalia García Poza, ha querido diferenciarse del anterior y alejarse de los clásicos. “He querido desintoxicarme de todo. Se notaba mucho en mis composiciones de dónde venía. He querido alejarme y escuchar mucha música de ahora. Me he empapado viendo muchos conciertos en Madrid de gente que ha llegado de EEUU. He podido descubrir nuevos artistas que están haciendo cosas muy interesantes con ese nuevo sonido americano. Esto me ha inspirado para componer este nuevo disco”.

Preguntándole por el papel femenino en el mundo de la música, Nat Simons lo tiene claro: “Poniendo pasión, luchando por lo que una quiere y teniendo referentes femeninos… Los hay y hay que fijarse en ellos. Sobre todo me parece super inspirador las chicas que están haciendo ahora música. Se lo curran muchísimo y hay una calidad tremenda. No sólo fuera de nuestras fronteras sino dentro. Ahora me estoy inspirando más en mujeres que en hombres. Es curioso…”

En el ‘Lights’ podemos encontrar temas todo tipo. Desde personajes reales a historias inventadas. “Estuve haciendo una exposición en el Thyssen, ‘La ilusión del lejano Oeste’ y en el disco hablo de la vida del artista que hizo esta exposición. Me contó su historia de cómo se fue al bosque a vivir… En otra hablo sobre la historia del famoso indio Toro Sentado. Hay canciones que son más personales y miro al pasado como en la primera, ‘Endless summer road’. Una mirada nostálgica a la infancia en la que hago una serie de reflexiones sobre cómo nos tomábamos la vida antes y cómo nos la tomamos ahora. Siempre me gusta dejar una reflexión y que la gente la interprete a su manera.”

Antes de despedirnos, Nat nos transmite lo que ha querido expresar con ‘Lights’. “Es un disco muy luminoso. Recomiendo escuchar sus canciones en carretera porque es como un viaje por diferentes paisajes aunque los temas sean muy variados. Creo que se van a encontrar con algo diferente porque no sólo es música americana. Va a sorprender el sonido que se le ha dado y la personalidad que tiene. Animo a todo el mundo que lo escuche porque creo que va a aportar algo nuevo”.

El próximo 6 de abril presentará el disco en la sala ‘The Social Secret Club’ e iniciará una gira que la llevará por toda España haciendo parada en el Primavera Sound Festival de Barcelona, el proximo 30 de mayo.