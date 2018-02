Katy Perry enfurece a los independentistas: anuncia su concierto en Barcelona con la bandera de España

Katy Perry sólo hará una parada en nuestro país en la gira mundial de presentación de su último álbum, ‘Witness’, y será el 28 de junio en Barcelona. La cantante, en un detalle muy aplaudido por sus seguidores, que ya ansían la llegada del 7 de marzo para poder adquirir las entradas, ha anunciado el concierto con una imagen promocional en la que se puede ver el escudo de la bandera de España, algo que no ha sentado tan bien entre sus fanáticos independentistas, que han llegado incluso a pedirle que retire tanto ese elemento como los colores rojigualdas del fondo.

Trust and believe I’m coming for you, too, Barcelona 💕⚡See you June 28! 🎟 on sale March 7! pic.twitter.com/PQT1Yd1t66

— KATY PERRY (@katyperry) 27 de febrero de 2018