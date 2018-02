‘Hypnotic Soul’, el disco más personal de Carita Boronska

La compositora, cantante, pianista y productora sueca Carita Boronska recibe a Okdiario y nos habla sobre su último disco ‘Hypnotic Soul’ en el que navega con sutileza y elegancia por entre el soul, el smooth jazz, el blues y el pop. Un disco que “habla de corazón, de alma a alma“, en palabras de la propia autora. Un álbum donde la artista escandinava navega con la sutileza y elegancia propias de su voz desde el soul al blues pasando por el pop, el smooth jazz y el folk.

“Llevaba unos cinco años con la idea de sacar un nuevo disco… Ahora llegó el momento y estoy muy contenta. En el disco hay temas propios y versiones y aunque haga versiones, que es lo que más se conoce, siempre intento hacerlo más personal. Si no, no tiene sentido”, nos cuenta la cantante sueca horas antes de presentar su disco en la mítica sala madrileña Bogui Jazz.

La mayor parte de los temas del álbum están compuestos por ella, con colaboraciones concretas como las del guitarrista Gladston Galliza o Elena Ruiz López. El CD incluye canciones que hablan de amor y esperanza pero también de la guerra y sus víctimas, la política, el maltrato a nuestra madre tierra o la violencia doméstica. “Siempre he intentado buscar este tipo de temas y en discos anteriores pero en esta ocasión más todavía. En estos últimos diez años han pasado muchas cosas… Conflictos… He tenido días de llorar por cosas que pasan en el mundo… Quizá porque sea muy sensible para bien y para mal”, afirma Carita.

Carita Boronska es una compositora y cantante nacida en Uppsala, a 70 kilómetros al norte de Estocolmo (Suecia). Empezó su carrera en la publicidad con su interpretación de ‘I Will Survive’(Gloria Gaynor) en un spot televisivo de Movistar. El hit-single’The beat goes on’ (Universal, 2000) fue el primer trabajo importante de Carita, que además fue la canción principal de la película ‘La Gran Vida’ (protagonizada por Salma Hayek y Carmelo Gómez).

La escandinava publicó en abril de 2017 el álbum ‘Jazzuality’, un trabajo que incluía el tema ‘When I’m with you’ (una versión muy apreciada de ‘Estando contigo’, de Augusto Algueró).

Formada musicalmente en la Berklee College of Music de Boston (Estados Unidos), reside en España desde hace una década. Ha compuesto diversas bandas sonoras, entre otras, ha puesto música a largometrajes como ‘Eres mi héroe’ (Manuel Lozano), ‘6 mujeres, un difunto y un taller’ (con Carmen Maura y Pablo Carbonell) y ‘Sweaty beards’ (comedia vikinga sueca).

A lo largo de su carrera ha trabajado con una amplia gama de artistas y músicos como Richard Evans, Bob Cranshaw, Polo Ortí, Antonio Serrano, Jason Marsalis, Randy Brecker, David Gilmore, Neils Lan Doky, Antonio Cuadri Vides, Gladston Galliza, Malú, Mónica Molina, Francisco, Bob Sands y muchos más.