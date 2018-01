Miles de personas rinden homenaje a Dolores O’Riordan en su capilla ardiente en Limerick

Miles de personas se reunieron el domingo en la ciudad irlandesa de Limerick para rendir homenaje a la cantante de The Cranberries, Dolores O’Riordan, fallecida el pasado lunes en Londres a los 46 años.

La madre de la artista, así como sus cinco hermanos y hermanas, acompañaron el féretro hasta la iglesia de San José de Limerick, una ciudad del suroeste.

Las imágenes de televisión mostraban a numerosas personas haciendo cola bajo la lluvia para entrar en la iglesia y pasar ante el féretro abierto de la cantante.

Solamente 200 personas, la familia y los amigos cercanos de la cantante, asistirán el martes a su funeral en la iglesia Saint-Ailbe, en Ballybricken, una localidad situada a 18 km de Limerick, donde nació el grupo de rock The Cranberries.



Aunque la causa de la muerte de O’Riordan se desconoce por ahora, la policía londinense declaró que no la consideraba como “sospechosa”. Los médicos forenses realizaron exámenes y los resultados deberían conocerse a principios de abril.

‘Zombie’, del álbum ‘No Need to Argue’, una canción de inspiración grunge sobre el conflicto en Irlanda del Norte, es tal vez el mayor éxito de The Cranberries, con sus guitarras poderosas y la voz a la vez dulce y desgarradora de O’Riordan.

El grupo destacó a nivel internacional en los años 1990 y vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. El álbum ‘No Need to argue’ llegó a ser primero en ventas en Australia, Francia y Alemania y 6º en Estados Unidos.