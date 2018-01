El grupo irlandés U2 continúa con la promoción de su más reciente álbum, ‘Songs of Experience’, con el que han alcanzado inmediatamente el número 1 en Estados Unidos tras su lanzamiento a finales del pasado 2017.

En esta ocasión, el grupo irlandés estrena videoclip animado para el single ‘Get out of your own way’, en el que relacionan al presidente de EEUU, Donald Trump, con el Ku Klux Klan por sus declaraciones xenófobas, su política migratoria y de rechazo a los que llegan de fuera.

Precisamente hace una semana, Trump consiguió con apenas tres palabras enfadar a buena parte de las naciones del planeta. Ante congresistas y en el Despacho Oval, el presidente estadounidense criticó el apoyo mostrado por algunos de ellos hacia los inmigrantes provenientes principalmente de Haití, El Salvador y los países africanos, preguntó: “¿Por qué dejamos que todas estas personas de países de mierda vengan aquí?”.

A los dos días, afirmó este domingo que “no es racista”, insistiendo en que no utilizó la citada expresión para referirse a Haití y los países africanos. “No soy racista. Soy la persona menos racista a la que hayáis entrevistado, eso seguro”, ha manifestado en declaraciones a un club de golf para reunirse con Kevin McCarthy, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

“¿Habéis visto lo que han dicho varios senadores que estaban en la sala sobre mis comentarios? No fueron realizados”, ha señalado, en referencia a las declaraciones de dos senadores republicanos que han negado que Trump usara la citada expresión.

Concierto en Madrid el 20 de septiembre

Esta semana, también se ha sabido que U2 pisará Madrid por primera vez —al menos, para hacer un concierto, porque los irlandeses son amantes confesos de la capital española— en 13 años. La promotora Doctor Music confirmó que la espera para sus fans ha terminado y la banda actuará en el WiZink Center el 20 de septiembre.

Lo hará dentro de su gira Experience+Innocence, que en su parte europea también recalará en Alemania, Francia, Portugal, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda.

Las entradas, que todo apunta a que se van a agotar en horas, si no en minutos, saldrán a la venta el 26 de enero.