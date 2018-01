Mad Cool 2018 agota sus abonos de tres días y anuncia incorporaciones al cartel

Mad Cool 2018 ha agotado los abonos de tres días apenas un mes después de salir a la venta y seis antes de que arranque el festival, éxito que se atribuye al cartel, al que se han sumado estas últimas horas Jack White, EELS, Leon Bridges y Wolf Alice.

La tercera edición reunirá en Madrid a grupos de la talla de Pearl Jam, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Tame Impala, Nine Inch Nails, Massive Attack, Franz Ferdinand, Kasabian, Justice, Snow Patrol, Alice In Chains, Fleet Foxes, MGMT o At The Drive-In, entre otros.

Éxito de venta de abonos y entradas

A partir de este momento ya sólo están a la venta las últimas existencias de abonos y entradas VIP, así como las entradas de día (hasta completar aforo) y el Mad Cool Ticket Pack, de venta exclusiva en tiendas y web de Fnac, que incluyen entrada para los tres días del festival, pero sus unidades son limitadas.

El Mad Cool, que se celebra los días 12, 13 y 14 de julio en el Espacio Mad Cool de Valdebebas-Ifema, es una apuesta consolidada pese a su juventud, codeándose con pesos pesados como el Primavera Sound, Sónar, FIB o BBK Live.

La nueva ubicación se debe a la aspiración de acoger a hasta 80.000 personas por jornada, tras lograr a 135.000 en total en la segunda edición. Además, según los organizadores, contará con una nueva y renovada zona de restauración y seguirá apoyando las distintas disciplinas artísticas a través de Mad Cool Gallery y el Mercado del Arte.