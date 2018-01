HBO descubre en un documental cómo fueron los últimos cinco años de David Bowie

David Bowie murió el 10 de enero de 2016, tras largo tiempo desaparecido de la escena pública, que no de la musical, y dejando circular los rumores sobre su delicado estado de salud desde que abandonara los escenarios en 2004. ¿Qué pasó esos últimos años?

HBO tiene la respuesta y consuelo para sus millones de fans en todo el mundo con material inédito y palabras de personas que le rodearon en su intimidad. David Bowie: The last five years, obra de Francis Whately, detalla el periodo más desconocido de la estrella, tanto en lo profesional -con canciones en las que habla abiertamente de la muerte, tras abandonar los tratamientos contra el cáncer en 2015-, como en lo personal de una forma elegante y respetuosa con la memoria del mito.