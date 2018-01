El flautista, vocalista y cofundador de The Moody Blues, Ray Thomas, ha muerto a los 76 años. Aunque no se ha dado una causa concreta para su fallecimiento, el músico inglés batallaba desde 2013 contra el cáncer de próstata.

Thomas fundó The Moody Blues en 1964 junto a Mike Pinder, Graeme Edge, Clint Warwick y Denny Laine. Dos años después, Justin Hayward y John Lodge reemplazaron a Laine y Warwick, orientando el sonido del grupo hacia el rock progresivo.

La flauta de Ray Thomas jugó un papel esencial en el asentamiento del estilo del grupo, especialmente en su gran clásico, ‘Nights in white satin’, de 1967. Asimismo, Thomas contribuyó a un gran número de canciones de la banda, en algunas incluso como voz principal, tales como ‘Legend of mind’ o ‘And the tide rushed in’.

De una manera o de otra, participó en prácticamente todos los álbumes del grupo desde 1964 hasta 2002, año en el que se retiró oficialmente. Ray Thomas ingresará este año junto al resto de sus compañeros de grupo en el Rock n’ Roll Hall of Fame, un honor que le fue concedido el pasado mes de diciembre pero que no podrá disfrutar en la gala del 14 de abril en Cleveland.