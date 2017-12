‘La República del Swing’ lleva la alegría y la emoción del charlestón a Puente de Vallecas

La banda ‘Indigo Jazz Music’, formada por músicos de dilatada experiencia y por la elegante voz de la cantante Cuca Albert, ofrecerá el sábado 16 de Diciembre a las 20:00 horas, el espectáculo ‘La República del Swing’, que tendrá lugar en Centro Cultural Paco Rabal de Puente de Vallecas (c/ Felipe de Diego 11).

La guinda del espectáculo la pondrán los bailarines y coreógrafos de swing y claqué -Maite Marín y Carlos Cayuela- que nos transportarán a la atmósfera de los musicales del Hollywood más glamuroso.

La colaboración de estos magníficos artistas permite realizar un recorrido por los mejores años de la música jazz, que evocan los divertidos y alocados años ´20 hasta los elegantes años ´50 pasando por los románticos años ´30 y ´40. El público podrá disfrutar de la gran variedad de estilos de baile que se desarrollaron en estas décadas como el charlestón, claqué, lindy hop y blues, entre otros.

Con temas fácilmente reconocibles por el público, el repertorio es un compendio de Standards de Jazz, versionados en múltiples ocasiones por los grandes intérpretes a lo largo de la historia como ‘Singin’ in the Rain’ , ‘Dream a Little Dream of Me’, ‘After You’ve Gone’ o ‘Lazy River’. Además de otros temas, que si bien no son tan conocidos, son igualmente pegadizos y evocadores.

Una oportunidad única

El Concierto-Espectáculo de Baile ‘La República del Swing’ nace con la intención de recuperar el espíritu de la música alegre y divertida, y a la vez, elegante y romántica de los inicios del Jazz.

Este espectáculo va dirigido a un público abierto y variado, incluido el familiar, ya que es recomendable para todas las edades y condiciones. Los conocedores del género podrán disfrutar de la frescura de las interpretaciones e improvisaciones. Y el público que acuda por primera vez descubrirá y reconocerá melodías clásicas, románticas y de espíritu alegre.

La cantante y productora Cuca Albert dirige el espectáculo con el apoyo de

Maite Marín en la Dirección Escénica y con Héctor García Roel, en la

Dirección Musical. “Nuestra misión es hacer disfrutar y compartir con el público una música maravillosa que impulsa al baile, la diversión y también invita a emocionarse”, ha declarado. “Es una celebración de la vida, de la grandeza del ser humano y del espíritu popular alegre y romántico que contiene este estilo”, afirma la artista.

Se trata de un concierto de jazz clásico y swing, en formación de septeto (Cuca Albert: voz/ukelele; Héctor García Roel: guitarra; David Herrington,

Trompeta; Marcos Prieto, Clarinete; Daniel Cabrera, Banjo; Manolo Mejías: contrabajo; y Eduardo Sólas: batería).

Estrenado en Madrid en Noviembre de 2016, el espectáculo ‘La República del Swing’ ha sido seleccionada dentro de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, lo que les está llevando a girar por diversos escenarios durante el otoño y el invierno de 2017.

Venta de entradas

La venta de entradas se realiza en el Centro Cultural Paco Rabal (c/Felipe de Diego 11) Barrio Puente de Vallecas/Palomeras Bajas. Se podrán comprar en la taquilla hasta dos horas antes. El precio general de la entrada es de 7 euros. Se hacen descuentos a mayores de 65 años y Carnet Joven. Venta on-line