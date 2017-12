La encuesta ‘Ticket of the year’ revela los artistas mejor valorados del 2017 y los más esperados del 2018

La gira ‘The Joshua Tree Tour’ de la banda británica U2 y el festival madrileño ‘Mad Cool’ son los mejores eventos españoles del 2017. Mientras que Pearl Jam y Pablo Alborán son los conciertos más esperados para el 2018 en España. Así lo ha dado a conocer la red de entradas Ticketmaster al dar a conocer los resultados de su encuesta anual y global ‘Ticket of the year’ que realiza la red de entradas online y que revela los artistas o eventos preferidos del año, así como los más esperados para 2018.

Ticketmaster, la compañía líder global de venta de entradas en 28 países, ha realizado una nueva edición de su encuesta ‘Ticket of The Year’, en la que han participado 85 millones de personas en todo el mundo, y los resultados son rotundos. Una vez más, el público ha demostrado que tiene claro cuáles son sus artistas favoritos. A nivel mundial, Coldplay vuelve a repetir como ‘Ticket of The Year’ y Ed Sheeran se convierte en el artista más esperado para 2018

Pearl Jam, Alejandro Sanz y Mad Cool

El pasado mes de julio la aclamada banda irlandesa U2 ofreció en el Estadio Olímpico de Barcelona una parada única e histórica dentro de ‘The Joshua Tree Tour 2017’ ante miles de asistentes. Este concierto ha sido el más votado como evento del año en la categoría de gira internacional por los usuarios españoles de Ticketmaster.

En el apartado nacional, los festivales son los protagonistas. Mad Cool encabeza la lista de los TOP 5 más votados como el mejor evento nacional por su calidad artística y por ser el formato idóneo de festival urbano. Download Festival (Madrid) y RockFest de Barcelona no se quedan atrás, dejando muy claro que el rock sigue haciendo historia y sigue más vivo que nunca. Por otro lado, Alejandro Sanz y Manuel Carrasco son los artistas solistas más queridos tras la celebración de sus respectivas giras, ‘Más es Más’ y ‘Bailar el Viento’.

El pronóstico en España para el próximo año está marcado por un aura rockera: la banda de Seattle Pearl Jam es el nombre más sonado en la lista de las citas más esperadas para 2018. Nuestro país no estaba contemplado en su tour europeo de este año, y tras las primeras fechas confirmadas para las diferentes ediciones del festival Lollapalooza en 2018 (Chile, Argentina y Brasil), las ganas de ver a los reyes del rock alternativo se han disparado, como así demuestra la encuesta.

En segundo lugar, se posiciona Metallica con su potente ‘Worldwired Tour’, que llegará a España en febrero, seguido por Coldplay, Muse y Roger Waters, con su gira ‘US + Them’ para abril-mayo de 2018.

Pablo Alborán ha sido escogido como el artista nacional más esperado para el próximo año. La reciente publicación de su último disco ‘Prometo’ (2017) ha sido el detonante de la expectación por ver al malagueño sobre los escenarios. Fito y Fitipaldis le sigue muy de cerca con una inmensa gira de celebración de su 20 aniversario, así como el maestro Alejandro Sanz, el festival madrileño Download Festival 2018 (con un line-up épico: Guns ’n’ Roses, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Marilyn Manson, Avenged Sevenfold, Rise Against y más) y la artista madrileña Malú.

A nivel mundial: Coldplay, Ed Sheeran y Guns’ n’ Roses

Finalmente, dentro de los resultados a nivel mundial, Coldplay vuelve a coronarse como ‘Ticket of The Year’ por segundo año consecutivo. Sus conciertos del pasado 21 de junio en el King Baudouin Stadium de Bruselas (Bélgica) y el 18 de julio en el Stade de France, Saint-Denis (Francia) han sido los eventos más votados por sus fans, llevándolos a encabezar la primera posición en el ranking mundial. Ed Sheeran y su tour europeo no ha pasado desapercibido, tras el éxito de su álbum ‘Divide’ (2017) así como los míticos Guns’ n’ Roses y su actuación en Londres.

Coldplay al recibir la noticia de este reconocimiento ha declarado: “Gracias a todos los que nos han votado como Ticket of The Year 2017. El hecho de haber ganado este premio dos años seguidos dice más sobre nuestros fans que sobre nosotros, les estamos realmente agradecidos. En los últimos dos años hemos ofrecido 114 shows en 76 ciudades de 31 países de todo el mundo, y hemos disfrutado cada minuto de estos directos. Gracias a todas las personas que vinieron a nuestros conciertos. No hace falta decir que la gira no hubiera sido nada sin ellos”.

Por último, Ed Sheeran se posiciona como el artista más esperado a nivel global, seguido de P!nk.

Clasificación de la encuesta ‘Ticket of the Year’ de Ticketmaster

Resultados de España

TOP 5 – MEJOR EVENTO/ ARTISTA INTERNACIONAL 2017

U2 – ‘The Joshua Tree Tour’

The Rolling Stones – ‘No Filter Tour’

Guns ’n’ Roses – ‘Not In This Lifetime Tour’

Bruno Mars – ‘24K Magic World Tour’

Ed Sheeran – ‘European Tour 2017’

TOP 5 – MEJOR EVENTO / ARTISTA NACIONAL 2017

Mad Cool Festival 2017

Download Festival 2017

Alejandro Sanz – Gira ‘Más es Más’

Manuel Carrasco – Gira ‘Bailar el Viento’

RockFest Barcelona 2017

TOP 5 – EVENTO / ARTISTA INTERNACIONAL MÁS ESPERADO 2018

Pearl Jam

Metallica – Worldwired Tour 2018

Coldplay

Muse

Roger Waters – ‘Us+Them Tour 2018’

TOP 5 – EVENTO / ARTISTA NACIONAL MÁS ESPERADO 2018

Pablo Alborán

Fito y Fitipaldis

Alejandro Sanz

Download Festival 2018

Malú

Resultados mundiales

TOP 5 – MÁS VOTADOS 2017 A NIVEL MUNDIAL

Coldplay – King Baudouin Stadium

Coldplay – Stade de France

Ed Sheeran

Guns’ n’ Roses

Rock Wercher Festival

TOP 5 – MÁS ESPERADOS 2018 A NIVEL MUNDIAL