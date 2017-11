Alejandro Sanz recibió el homenaje como ‘Persona del año’ de los Grammy Latinos 2017

En una noche para recordar, un Alejandro Sanz al borde de las lágrimas escuchó sus canciones en boca de sus amigos. Natalia Lafourcade abrió con “No es lo mismo”, Juan Luis Guerra convirtió “Desde cuando” en bachata y Residente hizo su versión rap de “Looking for Paradise”.

David Bisbal, Mon Lafenrte y Rosalía entonaron “El alma al aire”, “Mi soledad y yo” y “Cuando nadie me ve”.

Desde su butaca el cantautor Alejandro Sanz se emocionaba al escuchar los grandes éxitos de casi 30 años de carrera. Se levantaba, los abrazaba, les aplaudía y hasta silbaba.

Llegó el día… mucha emoción

// And the day is finally here!… So excited!

// Chegou o dia…. muita emoçao #PersonOfTheYear #LatinGRAMMY @LatinGRAMMYs pic.twitter.com/L0Q77brnb2

