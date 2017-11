Chuty deleitó a los ‘javieres’ con una improvisación en el maratón de entrevistas de OKDIARIO

Con el cambio de día, llegó al plató del maratón de entrevistas de OKDIARIO, Sergio Castro Gisbert o como le conoce todo el mundo, Chuty. Este madrileño, a sus 24 años ya es una leyenda del rap en nuestro país después de haber ganado dos veces la Final Nacional de la Batalla de Gallos, la última hace tan sólo unos meses donde logró levantar el trofeo con un WiZink Center abarrotado para la ocasión.

Así que uno de los mejores freestyler del planeta tierra, que intentará conseguir el título internacional el próximo 3 de diciembre en México, no podía faltar al maratón de entrevistas más largo del mundo.

“Mucha gente no cree la agilidad mental pero cuando nos ven competir en serio es otra cosa”, dejó claro este icono del rap en España. “En las peleas de gallos no hay reglas como tal, tienes que seguir un formato y el jurado tiene que seguir un criterio. La propia organización quiere llevarnos al límite para que al final el producto sea de más calidad y no haya que recurrir a los insultos…”, afirmó.

Chuty también destacó el papel del público. “Dentro de las competiciones es donde más influye en lo nuestro. Fue una sorpresa para todos que llenaron el WiZink Center porque somos chavales, al fin y al cabo. Daba una impresión increíble porque te motiva”, afirmó. Para concluir, el mejor freestyler de este país acabó deleitando a los ‘javieres’ y a todos los espectadores del maratón con una batalla marca de la casa.