Neil Young lanza nuevo disco, ‘The Visitor’ y publica su primer single de adelanto, ‘Already Great’

Neil Young publicará el próximo 1 de diciembre un nuevo disco de estudio con diez canciones titulado ‘The Visitor’.

El trigésimo octavo álbum de Young ha sido grabado de nuevo con la banda Promise the Real, con quien Young ya registró ‘The Monsanto Years’ (2015) y ‘Earth’ (2016).

Las canciones de ‘The Visitor’ son ‘Already Great’, ‘Fly By Night Deal’, ‘Almost Always’, ‘Stand Tall’, ‘Change of Heart’, ‘Carnival’, ‘Diggin’ a Hole’, ‘Children of Destiny’, ‘When Bad Got Good’ y ‘Forever’.

El primer tema del regreso del músico canadiense, ‘Already Great’, está ya en plataformas digitales.