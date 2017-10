El festival ‘She Makes Noise’ vuelve a poner a la mujer en el centro de atención de la creación artística

La Casa Encendida presenta la tercera edición del festival multidisciplinar ‘She Makes Noise’ consolidando su apuesta por visibilizar el trabajo de las mujeres dentro de la música electrónica, la experimentación sonora y el cine más arriesgado con un evento multidisciplinar, único en el mundo, donde tienen cabida el activismo, lo lúdico y las estéticas más contemporáneas dentro del audiovisual.

En su tercera edición, el festival crece programando 6 conciertos y una performance, en su mayoría, estrenos en España. El jueves arranca Elysia Crampton con su tradición andina mezclada con la experimentación electrónica más vanguardista; el viernes, tres mujeres de origen africano, Nídia, Nkisi y Deena Abdelwahed, reinventarán los ritmos ancestrales dentro de la cultura de club contemporánea, y el sábado será el turno de “las chicas más ruidosas” con el dúo sueco formado por Ectoplasm Girls y la danesa Puce Mary, en una sesión doble de noise, industrial y techno.

El ciclo de cine recoge experiencias que acercan a una visión descolonizadora, alejada del eurocentrismo imperante. Son películas provenientes de Tailandia, Colombia o Brasil, que comparten cartel con dos obras norteamericanas, y que acercan los últimos trabajos de galardonadas cineastas como Anocha Suwichakornpong, Laura Huertas Millán y Anna Rose Holmer y descubrir la obra de las poco conocidas aún Yasmin Thayná y Alee Peoples.

La artista audiovisual Raquel Meyers será la encargada de impartir el taller de este año que permitirá ahondar en la tecnología arcade además de presentar en Madrid la performance “Keys of Fury”.

Por su parte, la imagen del festival incide en el glitch de la pasada edición entendiéndolo como ese error bello y necesario para terminar con la sociedad tradicional. Lo desarrollará la hacker cyberfeminista Rachael Runner, primera BOT artística de las redes, quien también llevará a cabo una acción en twitter que se podrá seguir a través del hashtag #SheMakesNoise. El festival cuenta también con la plataforma online con contenidos especializados, en marcha desde el año 2013.

Programa de ‘She Makes Noise’ 2017

Jueves 19 de octubre

16 h – Torreón > Taller – Raquel Meyers (4 horas)

21 h – Patio > Concierto – Elysia Crampton (Estreno en Madrid)

Viernes 20 de octubre

16 h – > Torreón >Taller – Raquel Meyers (4 horas)

19 h – Sala Audiovisual > Cine – The Fits, de Anna Rose Holmer (Estreno en España)

20.30 h – Patio > Concierto – Nídia+ Nkisi + Deena Abdelwahed (Estreno en Madrid)

Sábado 21 de octubre

19 h – Cine > Sala Audiovisual – If you can’t see my mirrors, I can’t see you, de Alee People (Estreno en España) + Sol negro, de Laura Huertas Millán (Estreno en Madrid) + Kbela, de Yasmin Thayná (Estreno en España)

21 h – Auditorio > Concierto – Ectoplasm Girls (Estreno en España)

22 h – Auditorio > Concierto – Puce Mary (Estreno en Madrid)

Domingo 22 de octubre

18 h – Torreón > Performance audiovisual – Raquel Meyers presenta “Keys of Fury” (Estreno en Madrid)

19 h – Sala Audiovisual > Cine – By the time it gets dark (Dao khanong) de Anocha Suwichakornpong (Estreno en Madrid)