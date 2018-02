Las memorias-récord de Michelle Obama, tituladas ‘Becoming’, a la venta en noviembre

Las memorias de la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama saldrán a la venta en todo el mundo el 13 de noviembre en 24 idiomas, ha anunciado Penguin Random House.

En la obra, titulada ‘Becoming’, la esposa del ex presidente Barack Obama habla de sus “raíces” y “su fuerza para guiar a otros a su lado”, explica la editorial en un comunicado.

“Escribir ‘Becoming’ fue una profunda experiencia personal. Hablo sobre mis raíces y de cómo una niña de Chicago encuentra su voz. Espero que mi viaje inspire a los lectores a encontrar el valor para conseguir todo a lo que aspiran”, tuiteó la autora este domingo.

Writing BECOMING has been a deeply personal experience. I talk about my roots and how a girl from the South Side found her voice. I hope my journey inspires readers to find the courage to become whoever they aspire to be. I can’t wait to share my story. https://t.co/d7DxEG85NK

— Michelle Obama (@MichelleObama) 25 de febrero de 2018