El Salón del Manga de Barcelona cierra sus puertas con más de 148.000 visitantes

La 23 edición del Salón del Manga de Barcelona ha cerrado este domingo con más de 148.000 visitantes, lo que los organizadores consideran “un éxito de participación, expositores y mejores de ventas”, han informado en un comunicado.

El salón se ha celebrado desde el miércoles 1 hasta este domingo en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona y ya hay fecha para la 24 edición, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre de 2018.

La directora del salón, Meritxell Puig, ha destacado que en esta edición se han introducido algunos cambios, como el aumento en 5.000 metros cuadrados de su espacio y de los expositores, y ha defendido que “el éxito de esta edición demuestra que hay más afición que nunca al manga”.

Durante los cinco días que ha durado, los visitantes han podido conseguir dedicatorias de varios autores, ver proyecciones de clásicos de la animación japonesa y de nuevas estrenas, conocer las últimas novedades de manga y anime, descubrir en profundizar videojuegos como ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y degustar cocina japonesa en el Taller de Gastronomía Japonesa.

Además, esta edición ha celebrado dos aniversarios destacados: el de los 100 años del anime, que ha contado con la presencia de uno de los protagonistas de los últimos 50 años de la animación japonesa Masao Maruyama, y el de los 25 años de la edición de la serie ‘Dragon Ball’, en el que han participado los editores que consiguieron la publicación en España, el director de la primera parte, Masatoshi Chioka, y el productor Hiroyuki Sakuragi.