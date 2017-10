‘Sangre, sudor y paz’: el desgarrador testimonio de quienes acabaron con ETA

Sangre, Sudor y Paz: la Guardia Civil contra ETA. Este es el título del último libro del aclamado escritor Lorenzo Silva. A buen seguro es una obra que, como en el caso de ‘Patria’, se convertirá en un éxito gracias al boca a boca. Su punto fuerte es que está co-escrito por un periodista – Gonzalo Araluce– y un coronel –Manuel Sánchez Corbí– sin ningún tipo de filtro ni censura. Si con el libro de Fernando Aramburu nos zambullimos en el día de un pueblo marcado por la inquinia entre simpatizantes y detractores de la lucha armada, en ‘Sangre, Sudor y paz’ nos ponemos en la piel de quienes la combatieron: la Guardia Civil. Los del Instituto Armado y sus familias saben bien lo duro que fue vivir en el País Vasco de aquellos años. El balance de 200 muertos y centenares de heridos son una prueba de esta la terrible batalla.

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, define el libro como “una autocrítica sin complejos sobre cómo los agentes acabaron con el terrorismo de ETA de una manera limpia, completa y ordenada. Un éxito sin precedentes que no se ha conseguido ningún otro país del mundo: acabar con el grupo terrorista más cualificado técnicamente”.

Sánchez Corbí resume la victoria sobre ETA como una cuestión de “supervivencia y autoprotección. No es que fuéramos más listos sino que mataron a muchos de nosotros y a nuestras familias. Eso nos hizo reaccionar”. El libro no es neutral ni es equidistante “Pero en ningún momento es deshonesto ni rehuye las acciones ilegítimas” finaliza el Coronel. Una obra para no perdérsela.

Lee aquí el primer capítulo del libro.