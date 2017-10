‘Del infierno al paraíso’: un espectáculo con gravedad cero

Las mujeres y los hombres, terrestres y divinos, mortales e inmortales de los que Dante habla en la Divina Comedia no son cuerpos, si no inteligencias, memorias, visiones, deseos: almas. Y las almas no pesan. Este es el punto desde el que emprende el vuelo la obra ‘Del infierno al paraíso’: con cero gravedad.

Cuesta imaginar cómo hacer bailar un texto tan complejo como es la célebre obra de Dante Alighieri. Los bailarines vuelan -literalmente- en el escenario, creando figuras difíciles de reproducir. La danza está inspirada en el teatro barroco y logra crear una fusión perfecta entre magia, ilusión y el ‘nuevo circo’.

La puesta en escena corre a cargo de la compañía NoGravity Dance, dirigida por el coreógrafo italiano Emiliano Pellisari. Toda su obra se produce en su laboratorio-taller donde se crean las coreografías y la maquinaria que permite volar a los bailarines. El espectáculo ‘Del infierno al paraíso’ es una antología de tres espectáculos anteriores del propio Pellisari basados en el Infierno, Paraíso y Purgatorio.

El cuerpo humano es el centro del espectáculo por lo que el vestuario es liviano y simple. La selección musical también está dirigida a perder el peso corporal y llegar a esa gravedad cero de la que hablamos. El espectáculo llega a los Teatros del Canal en cuatro únicas funciones -del 25 al 28 de octubre- y las entradas para la sesión del sábado ya están agotadas.