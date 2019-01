Alfonso Cuarón: “Sentí que estaba perdiendo mi esencia en Hollywood”

“Roma” fue el medio con el que cineasta mexicano Alfonso Cuarón se reencontró con su forma de hacer cine. “Hice un par de filmes en Hollywood y sentí que estaba perdiendo mi esencia”, dijo en un simposio organizado con los directores de las producciones nominadas al Globo de Oro a mejor filme en lengua no inglesa.

“Tenía que reconectarme con el porqué quería hacer cine en primer lugar”, expresó. “Recobrar la razón por la que amo el cine”. Y con esta cinta, filmada en México, “identifiqué quien soy”, siguió.

Cuarón está nominado además por la dirección y el guión de esta aclamada película inspirada en la vida de las dos mujeres que marcaron su infancia: su madre, en proceso de separación del marido, y la empleada doméstica, una joven de origen indígena que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales.

La película es un retrato en blanco y negro, vívido y profundo, de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales de aquel tiempo. “Un gran porcentaje, 80%, 90%” del guión viene de mi memoria y de la de Libo”, la niñera de Cuarón en la vida real sobre el que basó su personaje Cleo.

“Decir que viene de mi memoria no quiere decir que no es ficción, porque no hay nada más mentiroso que la memoria”, dijo entre risas. “Al menos la mayoría de estos recuerdos los comparto con mi hermana y con Libo”.

Los Globos de Oro, que abren la temporada de premios en Hollywood, se celebran este domingo en Bervely Hills. Cuarón ganó la estatuilla a mejor director por “Gravedad” en 2014. El filme ganó siete premios Oscar ese año.

“Roma” compite en los Globos de Oro con cuatro películas, adoradas por la crítica: “Cafarnaúm”, del Líbano, dirigida por Nadine Labaki; “Girl”, del belga Lukas Dhont; la alemana “Obra sin autor”, del ganador del Óscar Florian Henckel von Donnersmarck; y “Shoplifters” (“Somos una familia” en España), del japonés Hirokazu Koreeda, ganador de la Palma de Oro en Cannes.