La crítica de Nueva York y de Los Ángeles se rinde ante la autobiográfica ‘Roma’ de Alfonso Cuarón

‘Roma’, el filme de Alfonso Cuarón, sigue cosechando éxitos en la temporada de premios cinematográficos. Durante el pasado fin de semana, la cinta autobiográfica del cineasta mexicano fue elegida mejor película del año por la Asociación de críticos de Los Ángeles y también por la Asociación de Críticos Online de Nueva York.

La Asociación de críticos de Los Ángeles, eligió el filme producido por Netflix como la mejor película del año por delante de la finalista Burning, cinta surcoreana dirigida por Lee Chang-Dong. Debra Granik por No dejes rastro se llevó el premio a la mejor dirección, categoría en la que Alfonso Cuarón fue finalista por Roma.

En el apartado interpretativo, Olivia Colman se llevó el premio a la mejor actriz por su trabajo en La favorita, mientras que Toni Collette fue finalista por su interpretación en el filme de terror Hereditary. El premio al mejor fue para Ethan Hawke por El reverendo que se impuso al finalista Ben Foster por No dejes rastro.

Regina King por El blues de Beale Street fue premiada como mejor actriz de reparto por delante de la finalista Elizabeth Debicki por Viudas y Steven Yeun logró con su interpretación en Burning el premio al mejor actor de reparto en una categoría en la que Hugh Grant fue finalista por Paddington 2.

Los críticos de Los Ángeles eligieron el libreto de La favorita, firmado por Deborah Davis y Tony McNamara, como mejor guión del año por delante del de ¿Podrás perdonarme algún día?, guión finalista obra de Nicole Holofcener y Jeff Whitty, y premiaron como mejor montaje a Joshua Altman y Bing Liu por su trabajo en Minding the Gap en una categoría en la que Roma de Cuarón fue también finalista con el montaje del propio lfonso Cuarón y Adam Gough.

Si se llevó Roma el premio a la mejor fotografía, para Alfonso Cuarón y Galo Olivares, por delante de la finalista El blues de Beale Street de James Laxton. Precisamente esta última cinta se llevó el premio a la mejor música para Nicholas Britell, por delante de la finalista El primer hombre (The First Man) de Justin Hurwitz. El mejor diseño de producción fue para Black Panther, que se impuso a La favorita.

Otros premiados fueron Burning de Lee Chang-Dong y Un asunto de familia de ‘Roma’, el filme de Alfonso Cuarón, sigue cosechando éxitos en la temporada de premios cinematográficos. Durante el pasado fin de semana, la cinta autobiográfica del cineasta mexicano fue elegida mejor película del año por la Asociación de críticos de Los Ángeles y también por la Asociación de Críticos Online de Nueva York., que se llevaron el premio a la mejor película en habla no inglesa, Shirkers de Sandi Tan que fue elegido mejor documental y Spider-Man: Un nuevo universo, que se alzó con el premio a la mejor película de animación.

También entregaron sus premios a la Asociación de Críticos Online de Nueva York, que premiaron a Roma como mejor película y a Cuarón como mejor director del año. Unos premios en los que el drama literario ¿Podrás perdonarme algún día? se llevó dos galardones: El de mejor actriz para Melissa McCarthy y el de mejor actor secundario para Richard E. Grant.

El premio para el mejor actor fue de nuevo para Ethan Hawke por El reverendo y el de mejor actriz de reparto para Regina King por El blues de Beale Street, película que también se llevó el premio a la mejor música.

Deborah Davis y Tony McNamara se alzaron con el premio al mejor guión por La Favorita, cinta que también se llevó el galardón al mejor reparto. Roma se anotó también el premio a la de mejor fotografía, Won’t You Be My Neighbor? el de mejor documental, Cold War de Pawel Pawlikowski el de mejor película de habla no inglesa y Spider-Man: Un nuevo universo el de mejor película de animación.

El de actriz revelación fue para Elsie Fisher por Eighth Grade, cinta que también se alzó con el premio a la mejor opera prima para su didrector Bo Burnham. Además, la Asociación de Críticos Online de Nueva York también eligió sus diez mejores cintas del año: Infiltrado en el KKKlan, Eight Grade, La favorita, El reverendo, Green Book, El blues de Beale Street, Roma, Ha nacido una estrella, No dejes rastro y El vicio del poder.