La película coreana ‘Hotel by the river’ triunfa en el Festival de Gijón

La película “Hotel by the river”, del coreano Hong Sang-Soo, ha sido la triunfadora de la 56ª edición del Festival de Cine de Gijón tras obtener los premios al mejor largometraje, al mejor guión y al mejor actor, que ha recaído en Ki Joobong.

El jurado de la sección oficial ha considerado que la obra de Hong Hang-Soo, que narra la historia de un poeta de reconocido prestigio que se enfrenta a la proximidad de la muerte, es una película “en estado de gracia” que confirma la extraordinaria y prolífica creatividad de uno de los grandes autores contemporáneos.

El premio a la mejor dirección ha recaído exaequo en el rumano Radu Jude por la cinta “I to not care if we go down in history as barbarians” y en la chilena Dominga Sotomayor por su obra “Tarde para morir joven”.

La cinta de Radu Jude, que también obtuvo el premio a la mejor Dirección Artística, narra el auge del antisemitismo y la persecución de los judíos rumanos durante el régimen del dictador Ion Antonescu; y la de Sotomayor retrata el estado de ánimo colectivo tras el fin de la etapa de Pinochet.

Por su parte, el premio a la mejor actriz ha sido para Olivia Colman por la interpretación del personaje de la reina Anne que ha hecho en “La Favorita”, un relato de las vicisitudes de la realeza británica del director Yorgos Lanthimos, que se proyectó en estreno para España como película inaugural del Festival de Gijón.

“Cantares de una revolución”, del asturiano Ramón Lluis Bande, que recupera las canciones populares que acompañaron a la insurrección de 1934, ha conseguido el Premio Especial de un jurado integrado por Susana Santos, Jukka-Pekka Laakso y Carla Andrade, que ha destacado la “significación histórica” de los hechos que aborda.

“Con un sentido estético sólido y singular, le permite destacarse con potencia, emoción y coherencia en la nada sencilla intersección del cine musical con el cine político”, expresa el acta del jurado.