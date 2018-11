Héctor Alterio: “El oficio de actor es lo único que tengo”

A sus 89 años, el actor argentino Héctor Alterio continúa pisando los escenarios, en los que debutó en 1948, por lo que este año cumple 70 sobre las tablas, pese a lo cual proclama que sigue con ganas pues “este oficio es lo único que tengo”, ha asegurado en una entrevista con Efe.

Los que acudan el próximo 23 de noviembre al Teatro Joventut de L’Hospitalet de Llobregat lo podrán comprobar, puesto que allí, junto al músico y guitarrista José Luis Merlín, ofrecerá el espectáculo “Como hace 3.000 años”, con una presencia destacada de poemas de León Felipe.

“Llevo setenta años en las tablas, haciendo de todo, desde obras buenas, a otras malas o regulares. Desde que tengo uso de razón que estoy allí y creo que no tengo otra alternativa que seguir, porque el oficio es lo único que tengo. Si me quedo sin eso, no tengo más remedio que estar pendiente de mi jubilación”, argumenta.

Los versos que “interpreta”, más que “recita” en la obra, son mayoritariamente de León Felipe, un poeta considerado maldito que se exilió de España después del “horror” de la guerra civil para recalar en México, país que visitó por primera vez en 1923.

El espectáculo nació hace más de quince años, “de una manera improvisada, a partir de una grabación que hicimos con Merlín, y de allí surgió la oportunidad de hacerlo tímidamente en algunos lugares y a día de hoy sigue dando resultado”.

Héctor Alterio sostiene que la poesía del autor zamorano es “muy crítica, pero tiene mucha verdad, lo que me posibilita poderla interpretar no como poesía, si no como un texto teatral, en el que cada vez que lo digo veo cosas nuevas”.

En el escenario, el veterano intérprete está acompañado únicamente por el guitarrista Merlín, y pasea por entre una selección de poemas con los que se identifica plenamente.