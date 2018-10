Ed Harris: “Me siento avergonzado del gobierno de EEUU y pido disculpas”

El actor norteamericano Ed Harris ha dicho este viernes que se siente “triste y avergonzado del gobierno de Estados Unidos” y ha pedido disculpas por ello a los presentes en la rueda de prensa del Festival de Cine Fantástico de Sitges, donde ha recibido el Premio Honorífico del certamen.

El expresivo rostro de Harris, que ha dado vida a personajes tan carismáticos como el director de vuelo Gene Kranz en “Apolo 13”, se ha oscurecido en el tramo final del encuentro con la prensa y, tras un silencio dramático, el actor ha querido dejar claro que, aunque toda la conversación con los periodista ha versado sobre temas artísticos, la política de su país ocupa su mente tanto como su pasión por el cine.

A lo largo de sus casi 50 años de carrera cinematográfica, Harris ha rodado unas 80 películas, entre ellas “El show de Truman”, a la que ayer rindió homenaje el Festival de Sitges con una proyección a la que asistieron su director, Peter Weir, y el propio Harris, que en este mítico filme interpreta a Christof, el creador de la falsa realidad en la que vive el protagonista.

Como director, la carrera de Harris no es tan prolífica como la de actor, con solo dos películas (“Pollock” y “Appaloosa”), si bien tiene entre manos otro proyecto: la versión cinematográfica del libro “The Ploughmen”, de Kim Zupan, “una historia oscura, muy centrada en los personajes”, de la que ya tiene los derechos, según ha anunciado.

“No ruedo como director desde hace ocho o nueve años, y desde entonces estoy buscando una nueva historia, pero dos que me interesaban no pudieron ser porque no conseguí los derechos, espero que esta vez pueda ser. Me encanta dirigir y me gustaría hacer alguna película más antes de dejar este mundo”, ha confesado.

Este interés por la dirección no ha eclipsado el amor que procesa por la interpretación desde su juventud, cuando vio una puesta en escena de “Tartufo” de Molière que le impresionó.