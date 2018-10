La adaptación del clásico Aladdin de Disney con Will Smith ya tiene tráiler

Ya está disponible el primer tráiler de Aladdin, de Disney, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott y Marwan Kenzari. Aladdin se estrena en los cines de España el 24 de mayo de 2019.

El reparto de “Aladdin” está formado por: Will Smith (“Ali”, “Men in Black (Hombres de negro)”), nominado dos veces al Oscar®, encarna al Genio que tiene poder para conceder tres deseos a quien posea su lámpara mágica; Mena Massoud (“Jack Ryan” de Amazon)como Aladdin, el adorable pero desafortunado ladronzuelo enamorado de la hija del Sultán;Naomi Scott (“Power Rangers”) como la princesa Jasmine, la hermosa hija del Sultán que quiere vivir su vida; Marwan Kenzari (“Asesinato en el Expreso de Oriente”) como Jafar,un malvado hechicero que diseña un complot nefasto para derrocar al Sultán y gobernar Agrabah; Navid Negahban (“Homeland”) encarna al Sultán, el gobernante de Agrabah que está deseando encontrar un marido apropiado para su hija, Jasmine; Nasim Pedrad (“Saturday Night Live”) es Dalia, la doncella y confidente de la princesa Jasmine; Billy Magnussen (“Into the Woods”) es el Príncipe Anders, un pretendiente de Skanland y marido potencial de la princesa Jasmine; y Numan Acar (“Patria”) como Hakim, la mano derecha de Jafar y jefe de los guardias del palacio.