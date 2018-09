Thimotée Chalamet: “Estoy a favor de la legalización de la marihuana, hay que dejar de meter a los adictos en prisión”

El actor norteamericano Thimotée Chalamet, cuya actuación en ‘Call me by your name’ le valió una nominación a los Oscar en su pasada edición, ha presentado ‘Beautiful Boy’ en el Festival de San Sebastián, junto al director belga de la cinta Felix van Groeningen. El joven actor, que a sus 22 años ha encandilado a la crítica y a un enorme séquito de fans, interpreta en su último trabajo a un adicto a las drogas cuyo padre, David Sheff, lucha incansablemente por salvarle.

La historia de Nic Sheff se hizo famosa cuando su padre, al que interpreta Steve Carell, publicó una columna en el New York Times que dio la vuelta al mundo. Su hijo había desaparecido en la oscuridad de las drogas y trató de mostrarle al mundo una ínfima parte del dolor que sufría con una cariñosa pero impactante frase: “Si has visto a mi hijo precioso, dile que le espero en casa”. La película gira en torno a esta lucha entre un padre y la adicción de un hijo. ‘Beautiful Boy’ habla sobre los remordimientos, sobre el ‘¿qué he hecho mal?’ y sobre el ‘¿qué puedo hacer?’. Preguntas que durante toda la película se hace a sí mismo David Sheff y que quedan sin responder totalmente. La cinta esta basada en dos libros del propio Sheff: ‘Mi hijo precioso’, escrito tras el éxito del artículo del New York Times y que da nombre a la película, y ‘Game Over’.

Felix Van Groeningen y Thimotee Chalamet han visitado el festival de San Sebastián para presentar este película que compite en Sección Oficial por hacerse con la concha de oro. Durante la rueda de prensa ha quedado claro que tanto Chalamet como Groeningen están comprometidos con el problema que expone la cinta. El norteamericano a hablado sobre la epidemia de sobredosis que asola su país, superando en las estadísticas a los accidentes de coche o a la muerte por armas, en el que se ambienta la trama, la mayor parte en San Francisco. “La cinta no es entretenimiento u ocio, en Estado Unidos mucha gente se va a sentir identificada con esta película ya que un alto porcentaje de la población tiene familiares o gente muy cercana que lidia con la adicción” ha explicado Chalamet.

El actor, cuya edad no dista mucha de la edad de su personaje, se ha declarado “completamente a favor” de la legalización de la marihuana junto con el director de la cinta. Al ser preguntado por esta cuestión, el belga ha meditado su respuesta antes de declarar: “Creo que deberíamos dejar de meter a los adictos en prisión”. La declaración del director ha arrancado un sincero y sonoro aplauso por parte de Chalamet.

El que no ha visitado San Sebastián ha sido Steve Carell, cuyo trabajo como padre coraje resalta sobre todo en un aspecto: la ternura y la conexión que existe entre padre e hijo. Chalamet ha contado que trabajar con él ha sido un honor ya que “como mucha gente de mi generación soy un gran fan de ‘The Office'”, la serie que encumbró a Carell a la cima de la comedia. Y es que no es fácil trasmitir, como la ha hecho él, el amor de un padre a un hijo incluso cuando éste destroza tu vida, y la suya.

Según ha contado el propio director, los actores fueron elegidos muy cuidadosamente. Carell porque “es un grandísimo actor y un padre entregado conocido por el público y que podía despertar esa simpatía y esa empatía en el público”. Chalamet porque “tiene esa humanidad dentro del horror que tiene el propio Nic en los libros, que es encantador a pesar de visitar lugares muy tenebrosos”. Sin duda, ‘Beautiful Boy’ lucha por hacerse un hueco en la conciencia de las personas y sobre la pesada losa que supone la adicción. Chalamet, sin perseguirlo, vuelve a otear el oscar en el horizonte.