‘Juego de Tronos’ gana nueve premios Emmy y ya es la serie más galardonada de todos los tiempos

‘Juego de Tronos‘ se llevó este lunes el Emmy a la mejor serie dramática y amplió su reinado como la producción televisiva más galardonada de todos los tiempos. La serie se llevó un total de nueve estatuillas, incluida además la de mejor actor de reparto para Peter Dinklage.

“Gracias Dave y Dan por cambiar mi vida”, dijo Dinklage a los creadores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss. “No puedo salir más a la calle, ustedes son la gente más talentosa, más increíble que conozco”.

La serie de HBO suma estos nueve Emmys a los 38 que ha ganado desde que salió por primera vez al aire en 2011.

“Escribir para estos actores que tenemos detrás es el honor de toda una vida”, dijo D.B. Weiss. “Pero no inventamos estos personajes. Ese fue George R.R. Martin. El espectáculo no hubiera podido ser sin el loco genio de George“.

Elisabeth Moss se queda sin Emmy

‘Juego de Tronos’ retoma el trono que temporalmente ocupó ‘The Handmaid’s Tale’, tras no haber participado en la anterior edición de los premios porque su séptima temporada se estrenó después de que cerrara el plazo de candidaturas.

La serie de Hulu sobre un régimen teocrático en el que la mujer está sometida a su papel reproductor se fue con las manos vacías: Elisabeth Moss no revalidó su Emmy a mejor actriz, que fue para Claire Foy por ‘The Crown’.

En total, ‘El cuento de la criada’ cerró con tres estatuillas, una de ellas para Samira Wiley como actriz invitada.

En comedia, la estatuilla fue para ‘The Marvelous Mrs Maisel’, que cerró la noche con cinco estatuillas y ocho en total, las mismas que ‘Saturday Night Live’.

Rachel Brosnahan ganó como mejor actriz de comedia, título que también recibió en enero en los Globos de Oro.

“Maisel es sobre una mujer que está buscando su voz”, dijo la actriz antes de hacer un llamado político a que la gente votara en las próximas elecciones legislativas. “Una de las maneras de encontrar nuestras voces es votando”, dijo.

Fue uno de los comentarios políticos de la noche, que no abundaron como en otras ceremonias desde que asumió el presidente Donald Trump, nada querido por Hollywood.

Darren Criss ganó por ‘American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace’, donde también fueron nominados Penélope Cruz, Edgar Ramírez y Ricky Martin.

Durante el show, que se extendió por tres horas, fue ovacionada Betty White, de 96 años y aún activa en la industria.

“Escuché a alguien diciéndole a su hija que era la primera dama de la televisión. Lo tomé como un halago”, recordó. “La hija dijo: ‘¿primera dama? Es muy vieja'”, siguió robando risas.

“Es increíble que yo siga en este negocio y que ustedes sigan aguantándome. Es increíble que uno pueda seguir en una carrera tan larga y que la gente siga aguantándote. Ojalá lo hicieran en casa”.

Una propuesta de boda

Y a medio camino de la ceremonia… una propuesta de boda. De Glenn Weiss, que ganó el Emmy a mejor dirección por su trabajo en la edición del Óscar en 2017.

“Mi mamá tenía razón al decir que nunca deje ir a mi sol. Te preguntarás por qué no te llamo mi novia, es porque quiero que seas mi esposa”, propuso ante la audiencia a Jan Svendsen, que sin creerlo subió al escenario.

Entre aplausos y lágrimas de varias estrellas, el director le entregó el anillo que su padre le había dado a su madre y ella dijo “sí”.

Matthew Rhys, que se llevó el Emmy a mejor actor dramático por su papel en la serie ‘The Americans’, bromeó sobre el asunto cuando recibió el premio.

Dijo que su coprotagonista y ahora pareja, Keri Russell, era la mujer que lo llevó a ganar ese premio.

“Se para frente a mí todos los días y me soporta, me dijo ‘si me pides matrimonio (en el Emmy como Weiss) te doy un solo golpe en la boca”.

Todos saben de lo que es capaz Elizabeth Jennings.