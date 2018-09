La película del héroe patrio ‘Superlópez’ se podrá ver en el Festival de Sitges antes de su estreno en cines

'Superlópez' se estrenará en los cines españoles el próximo 23 de noviembre. Dani Rovira da vida a Superlópez, y le acompañan en el reparto Alexandra Jiménez y Julián López.

El Festival recibirá la visita del popular superhéroe antes de su llegada a los cines el 23 de noviembre. Coincidiendo con el 45º aniversario de la creación del personaje de cómic Superlópez, el Festival ha programado en primicia mundial su adaptación a la gran pantalla. Dani Rovira, que da vida al personaje creado por el dibujante español Jan, estará presente en Sitges 2018 junto al director de la película Javier Ruiz Caldera y los actores Julián López y Alexandra Jiménez, que interpretan a Jaime González y Luisa Lanas, respectivamente.

El jueves 11 de octubre, la 51ª edición del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, acogerá el estreno mundial de Superlópez, la adaptación cinematográfica del legendario personaje de cómic creado por Jan. Nacido como una parodia del personaje de Supermán para la editorial Euredit en 1973, la popularidad que consiguió el superhéroe lo llevó a convertirse en uno de los últimos éxitos de la editorial Bruguera, para pasar poco después a formar parte de las filas de Ediciones B. Tras el humor y la parodia iniciales, Jan dotó al cómic de una mayor carga social, ofreciendo diferentes niveles de lectura al aficionado. Ahora le toca el turno al cine en la que promete ser una de las superproducciones de la temporada.

La producción se ha rodeado de un equipo artístico y técnico a la altura del personaje. Superlópezcuenta con la dirección del especialista en el género Javier Ruiz Caldera, que en 2015 presentó la adaptación del también personaje de cómic Anacleto, Anacleto: Agente secreto, y con un guión en el que han colaborado Borja Cobeaga y Diego San José (Ocho apellidos vascos, Ocho apellidos catalanes) a partir del personaje creado por Jan. La puesta de largo de la película en el Festival de Sitges contará con la presencia de su director, Javier Ruiz Caldera, de su protagonista, Dani Rovira, y de los actores Julián López y Alexandra Jiménez en una gala que tendrá lugar en el Auditori Meliá Sitges.

Desde su llegada a la Tierra procedente del planeta Chitón, la vida de Juan López no ha sido fácil. Con superpoderes es difícil no destacar. Poder volar, leer la mente, tener supervisión o detener un convoy del metro para que no descarrile… y regresar luego a la oficina, esforzándose en ser un tipo normal, no ha sido nada sencillo para Juan López. O quizás sí, porque Juan no necesita más que su cruasán matinal para ser feliz… Sin embargo, algo está a punto de cambiar. La aparición en la ordenada vida de López de Luisa, un antiguo amor de instituto va a causar estragos. Ya no es momento de pasar inadvertido. A pesar de que con ello pueda llamar la atención del malvado Skorba y de su sibilina hija, Ágata y poner en peligro la supervivencia de su planeta de origen.

Superlópez está producida por Telecinco Cinema, Zeta Cinema y La Gran Superproducción AIE, con la participación de Mediaset España y Movistar+, y el apoyo de ICAA e ICEC. Distribuye Buena Vista Internacional. El estreno en cines está previsto para el 23 de noviembre.