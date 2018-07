Estrella Damm celebra sus diez últimos veranos con el corto “Álex y Julia”

La música ha marcado los veranos de Estrella Damm y lo ha querido celebrar. La marca ha estrenado su primer cortometraje musical “Álex y Julia” a lo grande y agrupando todas las canciones veraniegas de las campañas “Mediterráneamente”. Ha sido una producción dirigida por Dani de la Torre y protagonizada por Michelle Jenner y Oriol Pla.

En Estrella Damm están de celebración y lo ha hecho como saben, con un corto musical muy pegadizo que trae inmediatamente recuerdos de los mejores veranos. Porque donde hay una canción, siempre hay un recuerdo.

Bajo la dirección de Dani de la Torre, que brilla en este musical tras angustiarnos con su thriller “El desconocido”, nos dejamos llevar por una auténtica montaña rusa emocional en la que recordamos veranos pasados a través de las melodías popularizadas por Estrella Damm.

Se celebran diez campañas “Mediterráneamente” de Estrella Damm y la isla de Formentera vuelve a ser el escenario natural en el que transcurre el divertido viaje sonoro de Álex (Pla) y Julia (Jenner), dos músicos de versiones que persiguen el sueño de componer un tema propio.

El recorrido culmina con una actuación por todo lo alto de Billie The Vision & The Dancers al ritmo de “Summercat”, la súper canción que encumbró a este grupo sueco en el primer anuncio del año 2009.

Las canciones que todos cantamos y que eran las protagonistas en veranos anteriores han sido el hilo conductor de una historia en la que Michelle Jenner canta “Fantastic Shine” de Love of Lesbian, y en la que Oriol Pla entona “I wish that I could see you son” de Herman Düne. Al final, los protagonistas componen al alimón el mismo tema: “The place to stay”, un tema inspirado por la belleza de un mar por el que ambos sienten auténtica devoción.

La canción mediterránea y contagiosa de este spot de Estrella Damm -obra de Toni M. Mir- es interpretada por ambos en una memorable escena nocturna en la playa, donde la pantalla se parte en dos y veremos en paralelo las actuaciones de unos entregados protagonistas, que se dejarán llevar por una coreografía irresistible junto a músicos y bailarines.

Es posible que Álex y Julia solo tengan en común una lejana aventura veraniega -y su gusto por las cervezas frías y sin vaso, claro-, pero si algo constata esta campaña, en la que Oriol Villar vuelve a ser el director creativo, es que comparten con nosotros una forma de vivir y de sentir mediterráneamente.