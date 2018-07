Sacha Baron Cohen aprovechó el 4 de julio, día de conmemoración de la independencia de Estados Unidos, para dejar caer -si no se trata de una broma- que en su próximo proyecto encarnará al hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o al menos a un personaje que se le parezca mucho.

En un tuit dirigido a Trump, el actor británico, conocido por ‘Borat’ o ‘El dictador’, echa gasolina en el enfrentamiento que mantiene con el magnate desde hace tiempo. Para el inquilino de la Casa Blanca, según ha manifestado públicamente en alguna ocasión, Sacha Baron Cohen debería “haber sido despedido y golpeado en la cara muchas veces”.

Incluso, Trump recomiendó al cómico “ir al colegio para aprender a ser gracioso”. El aludido tomó nota de aquello y parece que ha hecho algo al respecto, aunque no lo desvela, limitándose a decir que “Sacha se ha graduado” y que “pronto” tendremos más detalles.

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 4 de julio de 2018