Arabia Saudí prueba la apertura de sus salas de cine por primera vez en 35 años con ‘Black Panther’

Arabia Saudí abrió este miércoles una sala de cine por primera vez en 35 años con la proyección de la exitosa ‘Pantera Negra’ ante profesionales de la industria, un ensayo antes de la apertura al público el mes que viene.

El reino puso fin en marzo a la prohibición de las salas de cine en el marco de una serie de reformas iniciadas por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, a pesar de la oposición de medios religiosos conservadores.

La cadena estadounidense AMC Entertainment obtuvo la primera licencia para explotar las salas.

“Bienvenidos a una era en que las películas pueden ser vistas no en Baréin, no en Dubái, no en Londres, sino en el interior del reino”, comentó el director general de AMC, Adam Aron, que asistió a la proyección.

“Un rey joven que transforma una nación”

Aron bromeó respecto a la trama de ‘Black Panther’, la historia del joven monarca de un reino de ficción situado en una jungla. “Es la historia de un (joven) rey que transforma una nación”, dijo. “Esto puede parecerle familiar a algunos de ustedes”, dijo en alusión a Mohamed bin Salmán.

El directivo anunció que la venta de entradas para el público comenzará el jueves, y las primeras proyecciones tendrán lugar el viernes.

Pero las autoridades locales indicaron que las proyecciones de prueba podrían durar varios días más, a la espera de la puesta en servicio de un sistema de venta de entradas por internet.

Según medios sauditas, AMC prevé abrir 40 cines en 15 ciudades del país en los próximos cinco años.