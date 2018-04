Animayo abre el plazo de inscripción para su XIII edición en Gran Canaria

El Summit, Conference and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Videogames Animayo celebrará en mayo de 2018 su XIII edición en Gran Canaria. La programación de este festival nutrirá sus ediciones itinerantes que darán la vuelta al mundo durante el año por delante. El periodo de inscripción aún se encuentra abierto y las plazas son limitadas, si estás interesado puedes inscribirte pinchando aquí.

Las fechas serán del 2 al 5 de mayo y su programación se presenta muy atractiva como todos los años. La temática específica de este año se dedicará especialmente a las “Parejas, tándems y equipos” en el mundo de la animación. Su lugar de celebración este año tomará -de nuevo- como centro principal de operaciones, el Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias (CICCA), además del Teatro Guiniguada para las proyecciones a concurso que luego darán lugar al Palmarés Oficial y –finalmente- la misma Alameda de Colón, donde se clausurará, tras un concierto y numerosas actividades sorpresa al aire libre, durante la jornada final del sábado 5 de mayo.

Esta 13 edición viene cargada de muchísimas sorpresas que serán desveladas en una próxima rueda de prensa, una programación mucho más amplia en actividades e invitados, así como un plantel de auténtico lujo entre sus estrellas invitadas, que llegan por primera vez a Canarias, para intervenir en sus diferentes másterclases, ponencias, foros, cursos, talleres, revisión de portfolios y ‘recruitments’.

Animayo: festival calificador para los Oscar

Animayo es el primer festival español de animación declarado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywoodpara los premios Oscar®. Los premiados de Animayo 2018 podrán ser tenidos en cuenta en la categoría de “Cortometraje de Animación” de los Premios de la Academia (Academy Awards®).

Animayo es la Cumbre europea de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos que nace en el año 2006 y que hoy cuenta con una media por edición de más de 15.000 participantes, dirigida por el director y productor español Damián Perea, uno de los actuales embajadores de España de los European Animation Émile Awards.

Es actualmente un referente en el campo de la animación a escala internacional, y su objetivo es generar un suelo fértil para las nuevas generaciones, una plataforma para el conocimiento y para el desarrollo de todos los procesos creativos, de niños a adultos, con el fin de crear un tejido profesional y una salida laboral al talento.

Animayo tiene lugar en el mes de mayo en la isla de Gran Canaria y extiende su programación a otras ciudades del mundo, proyecto denominado ‘Animayo Itinerante’. Actualmente se desarrollan itinerantes en Los Ángeles, Madrid, Barcelona, Lanzarote, Bombay, Chicago, Portugal, Praga y Colombia.

Durante el festival Animayo Gran Canaria se proyectan las películas a concurso que darán lugar al Palmarés Oficial. Este palmarés es resultante de una competición anual de obras de animación 2D, animación 3D, efectos visuales, experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips y cinemática de videojuegos.

El jurado seleccionara de entre 80 obras, elegidas entre las más de 2.000 que se reciben, los ganadores de las siguientes categorías: Gran premio del jurado, Mejor cortometraje 2D, Mejor cortometraje 3D, Mejor cortometraje independiente, Premio del público, Mejor obra de efectos visuales, Mejor cortometraje de humor 2D, Mejor cortometraje de humor 3D, Mejor cortometraje español-“animación con Ñ”, Premio del Festival y las distintas menciones especiales del jurado.

Desde hace siete años, Animayo ofrece también becas y pone en marcha proyectos para la formación, el empleo y la captación de empresas e inversores delsector audiovisual.