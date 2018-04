El actor Arnold Schwarzenegger abandonó este viernes el hospital de Los Ángeles donde hace una semana fue operado a corazón abierto de emergencia. Su agente, Daniel Ketchell, dijo que el también exgobernador de California “se recupera en su hogar con un ánimo fantástico”.

El protagonista de clásicos de acción fue internado el jueves de la semana pasada para que le reemplazaran una válvula de una arteria del corazón, colocada originalmente en 1997 por un supuesto problema congénito. Pero una complicación en el procedimiento obligó a operar a corazón abierto.

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one – but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.

— Arnold (@Schwarzenegger) 2 de abril de 2018